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Fehmi Koru'dan çarpıcı açıklama: Abdullah Gül istemese de...

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru, Abdullah Gül'ün isteksiz bir şekilde aday olacağını açıkladı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:38
Fehmi Koru'dan çarpıcı açıklama: Abdullah Gül istemese de...

Dün Meral Akşener ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bugün Abdullah Gül ile biraraya geliyor. Görüşme İstanbul'da olacak. Buluşma saat 14.00'da gerçekleşecek. Saadet, Gül cephesini yoklarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener ile bir araya gelecek. Abdullah Gül'den gelecek yanıta göre CHP-İYİ Parti-SP hattının adayı netleşmiş olacak.

ABDULLAH GÜL ADAY MI? RENGİNİ BELLİ ETTİ

Peki Abdullah Gül ne yanıt verir? İşte onu da medyadaki yakın dostu Fehmi Koru açık etti. Dediğine bakılacak olursa Abdullah Gül 'istemem ama yan cebime' koy kıvamında. İşte Fehmi Koru'nun Gül'ün kararıyla ilgili açık verdiği o satırlar;

-"Her parti kendi adayıyla seçime giderse ikinci tura bile kalmadan seçimin nasıl sonuçlanacağı aşağı yukarı bugünden bellidir. Buna rağmen, “Ben olayım” veya “Benim adayım olsun” veya “O mu, asla olmasın” türü çabalar günü belirliyor.

Oysa konunun bu yönü bir tarafa bırakılarak tartışmayı sistem değişikliği üzerinde yoğunlaştırma zamanıdır. Her partinin yapması gereken, genel seçimde alacağı oyları en yukarıya çekmenin çabasına girmek olmalı.

İSTEMİYOR AMA ADAYLIĞI ÜSTLENECEK

Abdullah Gül ismi bu sebeple önem taşıyor. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz Gül‘e yakıştırılan “Sustu, sustu, şimdi aday olmak istiyor” görüşü her anlamda yanlış. Sistem münakaşalarında hangi tarafta durduğuna dair görüşünü sürekli belli etti; şimdi de -eğer kabul edecekse- pek arzulamamasına rağmen adaylığı üstlenecek; bunu her haliyle belli ediyor zaten.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:38
  1. İstanbul
  2. Fehmi Koru
  3. Abdullah Gül
  4. Abdullah Gül aday olacak mı

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