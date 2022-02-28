Türk asıllı gurbetçi futbolcu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti. Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlamasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. Doğan, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz. Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" dedi. Peki Abdullah Doğan kimdir? Abdullah Doğan nereli kaç yaşında? Abdullah Doğan hangi takımda oynuyor?

Abdullah Doğan kimdir?

Abdullah Doğan (10 Şubat 1997 tarihinde Bremen , Almanya’da doğdu. TB Uphusen takımında sağ kanat veya ofansif orta saha pozisyonunda görev yapan Türk futbolcudur. Doğan, SGO Bremen ve TuS Komet Arsten'de oynadıktan sonra Werder Bremen'in genç takımına geçti. Yedek takımın teknik direktörü Alexander Nouri tarafından kadroya katılması için seçildikten sonra 3. Lig'deki ilk maçına 12 Mart 2016'da Rot-Weiß Erfurt karşısında 1-0 yenildikleri maçta Enis Bytyqi'nin yerine oyuna girdi.

Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gittiği sırada Rusya-Ukrayna savaşı çıkmıştı.