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Ekonomi Abdullah Çiftçi üstüne basa basa uyardı: Ciddi ciddi uyarıyorum! Paranızı yatırmayın
Ekonomi

Abdullah Çiftçi üstüne basa basa uyardı: Ciddi ciddi uyarıyorum! Paranızı yatırmayın

Stratejist yazar Abdullah Çiftçi, sahte cennet olarak insanlara gösterilen Metaverse konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 14:43:00 -
Abdullah Çiftçi üstüne basa basa uyardı: Ciddi ciddi uyarıyorum! Paranızı yatırmayın

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da Metaverse üzerinden yapılan arsa satışları gündeme oturmuştu. Ortaköy'de 300, Bağcılar'da ise 150 liradan satılan hayal ürünü arsalar konusunda stratejist Abdullah Çiftçi'den önemli uyarılar geldi.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Abdullah Çifçi, vatandaşların paralarını buralara yatırmaması gerektiğini ve bu yüzden devlet yetkililerine önemli iş düştüğünü söyledi.

Metaverse ile ilgili devlet kurumlarının vatandaşlara doğru bir yatırım yapmadıklarını anlatması gerektiğini söyleyen Çiftçi, "Metaverse konusunda ciddi uyarıyorum. İnsanları topraktan çekip sanal alemde halisülasyon gördürme projesidir. 3 kuruşluk aklınızla millete akıl vermeye kalkmayın. Teknolojinin ekonomik, dini, sosyolojik yönü ayrıdır. Metaverse’den dolayı çok kişinin psikolojisi bozulabilir. Birileri ulus devletlerin vatandaşlarına el atıyor. İnsanları devletinden umudunu kestirip sanal aleme götürme işidir bu. Piyasalardan para topluyorlar. Şu an insanlık nereye gittiğini bilmiyor. Bill Gates, Zuckenberg gibi adamlar Metaverse’den arsa satıp gerçekte arazi topluyor. Metaverse bir bilgisayar oyunu gibidir. Dikkat edin diyorum" dedi.

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