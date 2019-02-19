Abdullah Çevrim'in vefatı - MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüpleri, eski futbolcuları için taziye mesajı yayımladı



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüpleri, hayatını kaybeden eski futbolcuları Abdullah Çevrim için başsağlığı mesajı yayımladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün ve A Milli Takımı'mızın geçmiş dönemlerinde formasını terletmiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Abdullah Çevrim'in vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve Türk futboluna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin internet sitesinde yer alan mesajda ise, "1960'lı yılların başlarında kulübümüzün formasını giyen milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.



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