0553 313 94 23

Abdullah Çevrim'in vefatı

- MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüpleri, eski futbolcuları için taziye mesajı yayımladı

19 Şubat 2019 Salı 15:16
Abdullah Çevrim'in vefatı


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği kulüpleri, hayatını kaybeden eski futbolcuları Abdullah Çevrim için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün ve A Milli Takımı'mızın geçmiş dönemlerinde formasını terletmiş, Türk futbolunun değerli isimlerinden Abdullah Çevrim'in vefatını derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve Türk futboluna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin internet sitesinde yer alan mesajda ise, "1960'lı yılların başlarında kulübümüzün formasını giyen milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz." denildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:16
  1. Abdullah Çevrim
  2. Başsağlığı mesajı
  3. Gençlerbirliği
  4. MKE Ankaragücü
  5. Vefat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'a tehdit! 'Planımız var'
    1. İran'dan ABD, İsrail ve Suudi..
    2. "Gökyüzüne bakmaya bile korkar olduk"
    3. Medipol Başakşehir, Bursaspor maçı..
    4. Japonya, Guaido'yu geçici devlet..
    5. -Ekinci’den koltuk açıklaması
    6. AK Parti’nin Kütahya Belediye Meclis..
    7. Başkan Akın Köypark proje alanını..
    8. AK Parti Kars’ta adayını çekti
    9. ABD destekli ülke Çin kıyılarına..
    10. Yürek yakan olay! Esma bebek yaşam..
    11. Gençler doyasıya eğlendi
    12. "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını..
    13. Marasalı’dan ittifak açıklaması
    14. Sanayi Sitesinde yabani ot temizleme..
    15. Devrek Çayı atık malzemeler ile dolu
    16. Üniversite öğrencisinin evinde ölü..
    17. Para Atıcılık Dünya Kupası
    18. O kaçtı horoz kovaladı
    19. Başkan Akın: “Allah kazasız belasız..
    20. Aşırı sis Adana'da can aldı! TIR..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü