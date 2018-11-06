Abdullah Çatlı'nın ailesinden İYİ Partili isme suç duyurusu!

Çatlı ailesi, bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Abdullah Çatlı için “Uyuşturucu taciri, mafya lideri” gibi benzetmeler sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan İyi Parti Bursa İl Yöneticisi Yusuf Deniz hakkında kamu davası açılması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Abdullah Çatlı’nın kızı Gökçen Çatlı’nın vekili Av. Yasin Beşir Vural, “kişinin manevi hatırasına hakaret, hakaret ve iftira” attığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Kamu davası açılacak

Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde Abdullah Çatlı’nın ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile ilgili İyi Parti Bursa İl yöneticisi Yusuf Deniz hakkında Başsavcılığa verilen şikayet dilekçesinde şöyle denildi:

“Müvekkilin rahmetli babası Abdullah Çatlı hakkında hakaret ve iftira içerikli paylaşım yaparak kişinin manevi hatırasına hakaret suçunu işleyen şüpheli hakkında aşağıda açıklanan gerekçelerle kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyoruz.

1-Müvekkilin babası olan Abdullah Çatlı, Ülkücü kimliği ile bilinen ve hayatını Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ideallerinin gerçekleşmesine adamış şerefli bir Türk evladıdır. Bu şerefli Türk evladına, sosyal medya hesabı üzerinden, “Uyuşturucu taciri, mafya lideri” vb. benzetmeler yaparak hakaret eden ve iftira atan şüpheli, müteveffanın Türk Milleti nazarındaki değerini etkilemek kastıyla üzerine atılı suçu işlemiştir.

2- Türk Ceza Kanunu’nun 130. maddesinde, “Bir kimsenin öldükten sonra hatırasına en az üç kişiyle ihtilat ederek hakaret eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri oranında artırılır” hükmü ile ifade edildiği üzere sosyal medya üzerinden alenen hakaret ve iftira suçlarını işleyerek müvekkilin manevi hatırasına saygısızlık yapan şüphelinin cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını talep ediyoruz".