THY- Noukşot
0553 313 94 23

Abdullah Bin Ali Al Attiyah Camisi'nin açılış töreni

Katar Emiri Al Sani'nin danışmanı Hamad Bin Ali Attiyah tarafından yaptırılan caminin açılış törenine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı

23 Kasım 2018 Cuma 14:55
Abdullah Bin Ali Al Attiyah Camisi'nin açılış töreni

ANKARA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'nin danışmanı Hamad bin Ali Al Attiyah'in dedesinin adına yaptırdığı Abdullah Bin Ali Attiyah Camisi başkentte törenle ibadete açıldı.

İncek Mahallesi'nde yaptırılan caminin açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hamad Bin Ali Al Attiyah, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, davetliler ve cemaat katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'nın ettiği duanın ardından kurdele kesme töreni düzenlendi. Bakanlar, milletvekilleri ve cemaat, törenin ardından camide cuma namazını kıldı. Çavuşoğlu, caminin çıkışında cemaatle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hamad Bin Ali Attiyah'in tüm masraflarını üstlenerek yaptırdığı caminin inşasına Kasım 2016'da başlanmıştı.

İncek'te bulunan camide aynı anda 4 bin 500 kişi ibadet edebiliyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 14:55
  1. Abdullah Bin Ali Attiyah Camisi
  2. DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Katar
  4. Katar Emiri Al Şeyh Temim bin Hamad Al Sani
  5. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'taki cinayet
    1. Sivas'taki cinayet
    2. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    3. Borsa İstanbul vadeli işlemlerde ürün..
    4. "Turizm alanlarının işgaline müsaade..
    5. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    6. TCMB döviz kurları
    7. Tartıştığı eşini öldüren kişi tutuklandı
    8. Depodan lastik hırsızlığı güvenlik..
    9. Uyuşturucu ticaretine 20 yıl hapis
    10. ANALİZ - Yaptırımlar gölgesinde Kum..
    11. Türkiye Yüzme Federasyonu Mali Genel..
    12. "Fenerbahçe ile oynamak hoş bir şey"
    13. EKPSS tercihleri nereden ve ne zaman..
    14. 16 şüpheli Karlov suikastıyla bağlantılı
    15. Mete Memiş Kimdir nereli ve kaç yaşında?
    16. BM'den Cemal Kaşıkçı açıklaması
    17. Suriye sınırının gerisinde "Özel..
    18. Kasımpaşa'da Evkur Yeni Malatyaspor..
    19. Karlov suikastini adım adım planlamışlar
    20. BDDK'dan kredi kartı kararı! Taksit..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019
    AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi 2019