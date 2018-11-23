Abdullah Bin Ali Al Attiyah Camisi'nin açılış töreni

ANKARA (AA) - Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al Sani'nin danışmanı Hamad bin Ali Al Attiyah'in dedesinin adına yaptırdığı Abdullah Bin Ali Attiyah Camisi başkentte törenle ibadete açıldı.

İncek Mahallesi'nde yaptırılan caminin açılışına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hamad Bin Ali Al Attiyah, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, davetliler ve cemaat katıldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Tıraşçı'nın ettiği duanın ardından kurdele kesme töreni düzenlendi. Bakanlar, milletvekilleri ve cemaat, törenin ardından camide cuma namazını kıldı. Çavuşoğlu, caminin çıkışında cemaatle bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hamad Bin Ali Attiyah'in tüm masraflarını üstlenerek yaptırdığı caminin inşasına Kasım 2016'da başlanmıştı.

İncek'te bulunan camide aynı anda 4 bin 500 kişi ibadet edebiliyor.