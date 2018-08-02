15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imam Hakan Çiçek ile teröristbaşı Fethullah Gülen'i Face Time'dan üzerinden görüştürülen "Eczacı Abdi" lakaplı Abdullah Bayram'ın fotoğrafı ortaya çıkınca Eczacı Abdi Abdullah Bayram kimdir? Abdullah Bayram FETÖ içinde nerede yer alıyor? soruları da merak konusu oldu.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi için düğmeye basıldığı saatlerde teröristbaşı Fethullah Gülen’le görüşmek isteyen FETÖ’nün sivil imamı Hakan Çiçek'in, Eczacı Abdi kod adlı Abdullah Bayram'a, "Abim çok acil telefonu ver kendine, ölüm kalım, abi bozun nmz" şeklinde mesajlar gönderdiği tespit edilmişti. Bu mesajların ardından da Hakan Çiçek'in, Bayram'ı saat 20.50'de Face Time uygulaması üzerinden aradığı ve 3 dakika 51 saniye görüşme gerçekleştirdiği belirlendi. Hemen ardından "Sen yanında ol, aramak gerekirse" diye mesaj atan Hakan Çiçek'in, söz konusu Face Time görüşmesini Fetullah Gülen ile gerçekleştirdiği değerlendiriliyor.

FETÖ ŞEMASINDA TEPE LİSTESİNDE BULUNUYOR

Fethullah Gülen ile FETÖ imamı Hakan Çiçek'in görüşmesini sağlayan Bayram, emniyetin hazırladığı örgüt şemasında yer aldı. Şemanın en üstünde örgüt elebaşı Gülen, onun altında da "Prof" kod adlı üst düzey yönetici bulunuyor. Çiçek ile irtibatlarına ve örgüt hiyerarşisine göre üçüncü sırada ise "Eczacı Abdi" kod adlı Abdullah Bayram yer alıyor.

ABD İLE İRTİBATLI

Raporda, Hakan Çiçek'in bağlantılı olduğu yabancı numaralara ilişkin tahlil de bulunuyor. Hakan Çiçek'in, Hakan Serbest, Abdullah Bayram ve Esat Türkyolu'nun dışında onlarca ABD GSM numarası ile irtibatının olduğu görüldü.