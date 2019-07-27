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Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz

Yeni sezona hazırlanan Beşiktaş’ta birinci kaptan Burak Yılmaz oldu. Yönetimin kararı ve teknik direktör Abdullah Avcı’nın onayıyla deneyimli oyuncu resmen birinci kaptanlığa getirildi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz

Beşiktaş'ta yönetim kaptanlık görevinde de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Geçen sezon Kara Kartal’da kaptanlar sırasıyla kaleci Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysaldı. Kadro dışı kalan Tolga ile yollar ayrılırken Oğuzhan ve Necip'in düzenli olarak ilk 11’de forma giyememesi yönetimi harekete geçirdi.

11 yıllık aranın ardından geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a geri dönen Burak Yılmaz, sergilediği performans ile kaptanlığa kadar yükselme başarısı gösterdi.

Abdullah Avcı da onayladı

33 yaşındaki golcü, sadece saha içindeki performansıyla değil, özel hayatıyla da takım arkadaşlarına örnek bir futbolcu profili sergiliyordu. Başkan Fikret Ormanın, ‘Kaptan’ olarak hitap ettiği tecrübeli yıldız, Abdullah Avcı’nın da onayıyla takımın yeni kaptanı oldu.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:15
  1. Burak Yılmaz
  2. Oğuzhan Özyakup

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