Abdullah Avcı, genç oyuncuları denedi - Hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Avcı, genç oyuncuların son durumunu görme şansı buldu



İSTANBUL (AA) - Yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmada genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Tecrübeli futbolculardan sadece Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadroya alan Avcı, 9 genç oyuncuya şans tanıdı. Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinde de 9 genç oyuncuya yer verdi.

- Taraftar ilgi göstermedi

Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi. Karşılaşmayı, yaklaşık 3 bin taraftar takip etti. Taraftarlar, Panathinaikos karşısında tezahüratlarıyla siyah-beyazlı ekibe destek oldu.

- Orhan Ak protestosu devam etti

Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü. Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı. Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'ı da protesto etti.

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