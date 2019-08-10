Abdullah Avcı, genç oyuncuları denedi
- Hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Avcı, genç oyuncuların son durumunu görme şansı buldu10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:45
İSTANBUL (AA) - Yeni sezon öncesinde son hazırlık maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmada genç oyuncu ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı.
Tecrübeli futbolculardan sadece Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'i kadroya alan Avcı, 9 genç oyuncuya şans tanıdı.
Tecrübeli teknik adam, yedek kulübesinde de 9 genç oyuncuya yer verdi.
- Taraftar ilgi göstermedi
Beşiktaşlı taraftarlar, Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya ilgi göstermedi.
Karşılaşmayı, yaklaşık 3 bin taraftar takip etti. Taraftarlar, Panathinaikos karşısında tezahüratlarıyla siyah-beyazlı ekibe destek oldu.
- Orhan Ak protestosu devam etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Abdullah Avcı'nın teknik ekibinde yer alan yardımcı antrenör Orhan Ak'a protestosunu sürdürdü.
Avusturya kampında Beşiktaşlı taraftarların protestosuyla karşılaşan Orhan Ak için siyah-beyazlı taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" şeklinde tezahürat yaptı.
Taraftarlar, kulüp başkanı Fikret Orman'ı da protesto etti.
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