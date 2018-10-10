Abdullah Atalar kimdir? Abdullah Atalar Eğitim ve öğretim Politikaları Kurulu’na atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’na atamalar yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Prof. Dr. Abdullah Atalar Eğitim ve öğretim Politikaları Kurulu’na atandı. Atamalar sonrası Abdullah Atalar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Hasan Mandal'ın eşi ve çocukları kim soruları merak konusu oldu. işte Prof. Dr. Abdullah Atalar biyoğrafisi

Prof. Dr. Abdullah Atalar kimdir?

1954 yılında Gaziantep’te doğan Abdullah Atalar, 1970 yılında Ankara Fen Lisesi’ni mezuniyet birincisi olarak tamamladı. ÖSS’yi Türkiye beşincisi olarak kazanan, aynı yıl yapılan ODTÜ Giriş Sınavı’nda da birinci olarak, ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne giren Atalar, 1986 yılında Bilkent Üniversite’nin kurulması ile bu üniversiteye transfer oldu. Doçent sıfatıyla Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kuran ve Bölüm Başkanlığı yapan Atalar, 1990 yılında profesör oldu. 1995-1996 yılları arasında Stanford Üniversitesi’ne misafir profesör unvanıyla bulunan Abdullah Atalar, 1996 yılında geri döndüğü Bilkent Üniversitesi’nde Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na getirildi. 2001 yılında Bilkent Holding yönetim kurulu üyesi, 2004 yılında yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve muharras azalığa getirilen Abdullah Atalar, 2004 yılından beri TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Uzay ve TÜBİTAK Ulakbim’in yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

1 Mart 2010 tarihinde Ali Doğramacı’nın Bilkent Üniversitesi’ndeki görevini bırakması üzerine Üniversite tarafından Yüksek Öğretim Kurulu’na yeni rektör adayı olarak gösterilen Atalar, bu teklifin YÖK tarafından 4 Mart 2010’da kabul edilmesi ile Bilkent Üniversitesi Rektörü oldu. Bilkent Holding Yönetim Kurulu Başkanı da olan Atalar, İngilizce ve Almanca biliyor. Atalar, evli ve üç çocuk babası.