Abdullah Ağar'dan kritik uyarı: Türkiye ve Rusya karşı karşıya gelebilir

Ukrayna tarafından denize döşenen mayınların İstanbul Boğazı için tehlike oluşturup oluşturmayacağı merak konusu oldu. Haber7 Muhabiri Gamze Türk'ün sorularını yanıtlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Duruma soğukkanlılıkla yaklaşılması gerektiğini belirten Abdullah Ağar şunları söyledi:

"Bir iddia var ortada ve bu iddiaya konu olan tehdidin ne büyüklükte olduğunu bilmiyoruz. Ukrayna'nın döşemiş olduğu mayınların 420 adet olduğu yönünde Rus tarafının bir iddiası var. Peki bunu nereden biliyorlar? Ukrayna tarafı böyle bir şey açıklamadı. Eğer 420 tane mayın döşemişlerse bu mayınlardan kaç tanesi kurtuldu, bunu da söylemeleri gerekiyor. Elimizde net bir bilgi yok."

Batı Karadeniz'in 150 bin kilometrekarelik devasa bir alan olduğunu dile getiren Ağar şöyle devam etti:

"Türkiye'nin 5'te 1'i kadar bir alanda bu mayınların yolculuğu söz konusu. Bu yolculuktan ne kadarı boğazlara denk gelecek, ne kadarı bu yolculuğu yapabilecek bunları bilmiyoruz ama risk var. Bu risk yoktur diyemeyiz."

Ağar, Ukrayna tarafından döşenen mayınların Rusları ciddi manada rahatsız ettiğini belirterek "Sorumuz şu; bu mayınlar kurtuldu mu, yoksa birileri bunları serbest mi bıraktı? Bununla ilgili iki tarafın da karşılıklı suçlamaları var" ifadelerini kullandı.

Ağar sözlerinin devamında Türkiye ve Rusya'nın bölgede karşı karşıya gelebileceği uyarısında bulundu.