Abdullah Ağar: Türkiye İdlib'e de müdahale edebilir!

Türkiye 31 Mart yerel seçim sürecine girmişken, Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Güvenlik UzmanıAbdullah Ağar, sahada yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğini 24TV'ye değerlendirdi.

"İdlib’e de müdahalede bulunulabilir"

Fırat’ın doğusuna harekât ne zaman yapılacak?

Askeri yığınağın %95’e ulaştığına dikkat çeken Ağar, İdlib, Münbiç ve Fırat’ın doğusu için diplomasi trafiğinin ve askeri hareketlilik ile birlikte yaşandığını söyledi. İdlib’te son yaşanan çatışmaların bölgede hareketlenmeye neden olduğunu belirten Ağar, Türkiye’nin İdlib’e de müdahalede bulunabileceğini, bunun için toplantı yapıldığını sözlerine ekledi.

"Türkiye mutlaka bir şey yapacak"

Türkiye sert gücü kullanmak zorunda kalacak mı?

Mattis, ABD’nin çekilme sürecini başlatması sonrasında çok fazla gelişme olduğuna ifade eden Ağar, Trump’ın son açıklamasının olumlu olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye mutlaka bir şey yapacak diyen Ağar, "Bununla alakalı muhakeme yapıldı, konjonktüre göre adım atılacak." dedi.