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Abdullah Ağar: Türkiye İdlib'e de müdahale edebilir!

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın komutanlar ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye sınırında bu sabah yaptığı toplantıyı, aynı saatlerde gerçekleşen Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesini ve İdlib’te yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Ağar Türkiye'nin İdlib'e de müdahalede bulunabileceğini söyledi.

13 Ocak 2019 Pazar 06:54
Abdullah Ağar: Türkiye İdlib'e de müdahale edebilir!

Türkiye 31 Mart yerel seçim sürecine girmişken, Suriye’deki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Güvenlik UzmanıAbdullah Ağar, sahada yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğini 24TV'ye değerlendirdi.

"İdlib’e de müdahalede bulunulabilir"

Fırat’ın doğusuna harekât ne zaman yapılacak?

Askeri yığınağın %95’e ulaştığına dikkat çeken Ağar, İdlib, Münbiç ve Fırat’ın doğusu için diplomasi trafiğinin ve askeri hareketlilik ile birlikte yaşandığını söyledi. İdlib’te son yaşanan çatışmaların bölgede hareketlenmeye neden olduğunu belirten Ağar, Türkiye’nin İdlib’e de müdahalede bulunabileceğini, bunun için toplantı yapıldığını sözlerine ekledi.

"Türkiye mutlaka bir şey yapacak"

Türkiye sert gücü kullanmak zorunda kalacak mı?

Mattis, ABD’nin çekilme sürecini başlatması sonrasında çok fazla gelişme olduğuna ifade eden Ağar, Trump’ın son açıklamasının olumlu olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye mutlaka bir şey yapacak diyen Ağar, "Bununla alakalı muhakeme yapıldı, konjonktüre göre adım atılacak." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 06:51
  1. operasyon
  2. terör örgütü
  3. milli savunma bakanı
  4. Abdullah Ağar

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