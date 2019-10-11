0553 313 94 23

Abdullah Ağar yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletildiğine dair paylaşımları ortaya çıkardı

Akçakale'de canlı yayın yapan Habertürk ekibine keskin nişancı saldırısıyla ilgili güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletilip bombalanacağına dair tweetleri sosyal medya hesabından paylaştı.

11 Ekim 2019 Cuma 16:07
Abdullah Ağar yayın yapılan yerin koordinatlarının YPG'ye iletildiğine dair paylaşımları ortaya çıkardı

Habertürk ekibi, sınırın sıfır noktasındaki Akçakale'de canlı yayın yaptığı sırada keskin nişancı saldırısına uğradı. Yayın ekibi canlı yayını kesmek zorunda kaldı.

Askeri harekatla ilgili tüm gelişmeleri başından beri aktaran Habertürk ekibi, yayınlarıyla terör örgütünü çileden çıkardı. Gazetecileri hedef alan canilerin alçak yazışmaları ortaya çıktı.

Keskin nişancıların saldırısı sırasında soğukkanlı tavrıyla dikkat çeken Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, hainlerin korkunç niyetini ifşa etti. Kendilerinin bilinçli bir şekilde hedef alındığını Twitter hesabından paylaşan Ağar, "Sizden korkan sizden beter olsun. Zalimin sonu gelirken zulmünü arttırırmış" diye yazdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:07
  1. Habertürk ekibi
  2. Akçakale
  3. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar
  4. Twitter
  5. twitter hesabı
  6. SDG
  7. CANLI YAYIN
  8. canlı yayın
  9. saldırı
  10. koordinatlar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin planına Rus lider Putin'den tepki: Bu durumu daha da kötüleştiriyor
    1. ABD'nin planına Rus lider Putin'den..
    2. Abdullah Ağar yayın yapılan yerin..
    3. 'Patriotları çekeriz' demişlerdi!..
    4. Teröristler yine sivillere saldırdı!..
    5. İstanbul'daki Suriyelilerden Barış..
    6. Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!..
    7. İhbar tazminatı nedir nasıl alınır?..
    8. Erdoğan 'sınırları açarız' demişti!..
    9. Mazeret izni kaç gündür?
    10. Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
    11. Harekata karşı çıkan HDP'li Ali..
    12. Süleyman Soylu: PKK'yı alır DAEŞ'le..
    13. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
    14. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
    15. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
    16. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
    17. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
    18. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
    19. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
    20. Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı..
    21. Arabası çekilen pilavcı yaşananlara..
    22. Trump tehdit etmişti... Suudi..
    23. Şehidin arkadaşlarından büyük vefa!..
    24. İstanbul'da sattıkları otomobilleri..
    25. Barış Pınarı Harekatı'ndan bir güzel..
    26. Pasaport yenileme nasıl yapılır?..
    27. İsveç, AB’den Türkiye’ye silah..
    28. Sosyal medyayı sallayan fotoğraf! İşte..
    29. Avrupa kulübünden skandal hamle!..
    30. İyi Partili Ümit Özdağ'ı şok eden..
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    YPG, Reuters'e ağladı! 'ABD bize onları vermedi ve şu an...'
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
    Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2019
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
    Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!