Abdullah Ağar 'Türkiye'de bir ilk' deyip paylaştı
Siirt'te devam eden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonda ele geçirilen silaha dikkat çekerek bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.20 Nisan 2018 Cuma 19:34
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Siirt'te ele geçirilen silah, güvenlik güçlerini şaşırttı. Ele geçirilenlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD-Kanada yapımı silahın Irak Özel Kuvvetlerine ve Peşmerge’ye verildiğinin altını çizdi. Ağar, silahın Siirt'te ele geçirilmesinin önemine dikkat çekerek bunun bir ilk olduğunu belirtti.
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