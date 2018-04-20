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Abdullah Ağar 'Türkiye'de bir ilk' deyip paylaştı

Siirt'te devam eden terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, operasyonda ele geçirilen silaha dikkat çekerek bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

20 Nisan 2018 Cuma 19:34
Abdullah Ağar 'Türkiye'de bir ilk' deyip paylaştı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken Siirt'te ele geçirilen silah, güvenlik güçlerini şaşırttı. Ele geçirilenlerin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, ABD-Kanada yapımı silahın Irak Özel Kuvvetlerine ve Peşmerge’ye verildiğinin altını çizdi. Ağar, silahın Siirt'te ele geçirilmesinin önemine dikkat çekerek bunun bir ilk olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 19:34
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