0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Abdullah Ağar: Saldırı yapan örgüt 'Tamil Kaplanları'

Güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, Sri Lanka'nın Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerinde düzenlenen saldırının 'Tamil Kaplanları' tarafından yapıldığını açıkladı.

21 Nisan 2019 Pazar 13:18
Abdullah Ağar: Saldırı yapan örgüt 'Tamil Kaplanları'

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Sabahki saldırıların ardından ülkede 2 saldırı daha meydana geldi. Saldırılar sebebiyle 185 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka'da peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tamil Kaplanları yaptı

Bu saldırının ardından güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar Sri - Lanka'daki saldırının arkasında ayrılıkçı Tamil Kaplanları olduğunu söyledi.

Sri Lanka'da canlı bomba-ihtihar saldırılarına bakarak bunun Radikal/İşid eylemi olduğu söylenemez. İlginç bir örtüşmeyle dünyada en çok ve en yoğun intihar-canlı bomba eylemleri yapan ve radikallere ilham verenler Sri Lanka’da faaliyet gösteren ayrılıkçı TAMİL KAPLANLARI’dır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 13:18
  1. Sri Lanka
  2. tamil kaplanlar
  3. Tamil Kaplanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Ses sağlığınız için günde 2 litre su için'
    1. 'Ses sağlığınız için günde 2 litre su..
    2. Van’da yeni bir spor dalı Rugby
    3. Sri Lanka haritada nerede, Sri..
    4. Rumkale’de turist hareketliliği başladı
    5. İbrahim Kalın'dan Sri Lanka'daki terör..
    6. Abdullah Ağar: Kanlı saldırı yapan..
    7. Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran..
    8. 'Görüntülemenin en son varabileceği..
    9. ABD’liler Trump’ın başkanlığına karşı
    10. Sağlık mevzuatına aykırı satış yapan..
    11. Meteorolojiden yağış uyarısı
    12. Malezya'da Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve..
    13. Sri Lanka'daki kilise ve otellere..
    14. Deniz dibinde nikah kıydırıp, halay..
    15. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda..
    16. Banyoda yıkarken annesinin elinden..
    17. Sri Lanka’nın başkenti neresi?
    18. "Okul yöneticiliği" sınavı sona erdi
    19. Konya’da 3’ü çocuk 5 kişi..
    20. Seçer, ilk nikahını kıydı
    21. YEE'den Washington'da Sultan 2...
    22. Sri Lanka neresi? | Sri Lanka nerede?
    23. Kraliçe II. Elizabeth 93 yaşında
    24. CHP ve İYİ Parti'nin ittifak kurduğu..
    25. Büyükşehirden yaya öncelikli zemin..
    26. Meriç ve Tunca'nın debileri arttı
    27. Tuvaletten çıkan adama pompalı saldırı
    28. Kocasını öldüren kadın için savcıdan..
    29. Romanın Yorgun Savaşçısı: Kemal Tahir
    30. Şıhlı mahallesi beyaza büründü
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    Ecdad mirası vakıfa seküler kanca
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    CHP’li ırkçı başkana suç duyurusu yağıyor
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Haberi alan bankaya koştu! Başvuru sayısı 636 bini aştı
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çıkışına destek! 'İttifak yapmalıyız'
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var
    NASA test etti! Türkiye’de sadece 1 tane var

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!
    Washington’dan Selahattin Demirtaş’a tam destek!