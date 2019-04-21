Abdullah Ağar: Saldırı yapan örgüt 'Tamil Kaplanları'

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Sabahki saldırıların ardından ülkede 2 saldırı daha meydana geldi. Saldırılar sebebiyle 185 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka'da peş peşe saldırılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tamil Kaplanları yaptı

Bu saldırının ardından güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar Sri - Lanka'daki saldırının arkasında ayrılıkçı Tamil Kaplanları olduğunu söyledi.

Sri Lanka'da canlı bomba-ihtihar saldırılarına bakarak bunun Radikal/İşid eylemi olduğu söylenemez. İlginç bir örtüşmeyle dünyada en çok ve en yoğun intihar-canlı bomba eylemleri yapan ve radikallere ilham verenler Sri Lanka’da faaliyet gösteren ayrılıkçı TAMİL KAPLANLARI’dır.