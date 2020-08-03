Abdullah Ağar ABD'nin kirli petrol anlaşmasını yorumladı: İki ülke bölünecek
Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren terör örgütleriyle ABD'nin birlikte hareket etmesini yorumlayan Terör ve güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, söz konusu petrol anlaşmasının Suriye ile Irak'ı böleceğini açıkladı.
ABD’nin Suriye’de maşa olarak kullandığı terör örgütü PKK/YPG ile bölgedeki petrol için korsan anlaşma yapması büyük tepki çekti. Ağar, bu topraklar üzerinde Proxy/vekil devlet kurmayı amaçlayan ABD'nin çok yönlü, yıllara yayılan projesi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Abdullah Ağar'ın açıklamalarından satır başları;
Ezidi dramı üzerinden PKK'yı meşrulaştıran bir ABD fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Hem canavarla beraber parçalıyorlar hem de Ezidilerle beraber ağlayıp Ezidilerin vatanlarına çöküyorlar ve burada kendilerine bir destan yazıyorlar.
Petrol anlaşmasının 4 başlıkta karşılığı var
Petrol anlaşmasının hem siyasi, hem askeri, hem ekonomik, hemde idari çıkarımları var zaten bu 4 başlığı onlar söylüyor. Bir diğer tarafıyla da YGG/PKK'nın Kandil'deki baronlarıyla ABD yetkilileri görüşmeye gidiyorlar.
Arkasında Senatör Lindsey Graham var
Senatör Lindsey Graham'ın duyurduğu anlaşmaya göre şirketin ilk etapta çıkaracağı günlük 20 bin varil petrol 2 mobil rafineride işlenecek. PKK elebaşları anlaşma hakkında, “özerk yönetimi tanımayla eşdeğer” demişti.