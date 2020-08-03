Abdullah Ağar ABD'nin kirli petrol anlaşmasını yorumladı: İki ülke bölünecek

ABD’nin Suriye’de maşa olarak kullandığı terör örgütü PKK/YPG ile bölgedeki petrol için korsan anlaşma yapması büyük tepki çekti. Ağar, bu topraklar üzerinde Proxy/vekil devlet kurmayı amaçlayan ABD'nin çok yönlü, yıllara yayılan projesi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Abdullah Ağar'ın açıklamalarından satır başları;

Ezidi dramı üzerinden PKK'yı meşrulaştıran bir ABD fotoğrafıyla karşı karşıyayız. Hem canavarla beraber parçalıyorlar hem de Ezidilerle beraber ağlayıp Ezidilerin vatanlarına çöküyorlar ve burada kendilerine bir destan yazıyorlar.

Petrol anlaşmasının 4 başlıkta karşılığı var

Petrol anlaşmasının hem siyasi, hem askeri, hem ekonomik, hemde idari çıkarımları var zaten bu 4 başlığı onlar söylüyor. Bir diğer tarafıyla da YGG/PKK'nın Kandil'deki baronlarıyla ABD yetkilileri görüşmeye gidiyorlar.

Arkasında Senatör Lindsey Graham var

Senatör Lindsey Graham'ın duyurduğu anlaşmaya göre şirketin ilk etapta çıkaracağı günlük 20 bin varil petrol 2 mobil rafineride işlenecek. PKK elebaşları anlaşma hakkında, “özerk yönetimi tanımayla eşdeğer” demişti.