Abdülkerim Murat Atik kimdir? TCDD genel müdürü Abdülkerim Murat Atik istifa mı etti?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alınarak yerine Abdülkerim Murat Atik atanmıştı. Gelen son dakika haberine göre, TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik istifa ederek, yerine Metin Akbaş getirildi. Peki Abdülkerim Murat Atik kimdir, nerelidir?

Abdülkerim Murat Atik kimdir?

12 Nisan 1966 Ordu doğumlu Abdülkerim Murat Atik 55 yaşındadır. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü tamamladı. 1988'de ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü Yöneticilik ve İdarecilik Bölümünde yüksek lisansını yaptı.

DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Türk Tarafı başkanı olan Abdülkerim Murat Atik, kariyeri boyunca birçok farklı pozisyonda bulundu.

1991-1995 yılları arasında Aktaş Elektrik A.Ş’de Şebeke ve Tesis Mühendisi olarak çalışma hayatına başladı.

İBB İştiraki Ulaşım San. ve Tic. A.Ş’de;

1995-1997 yılları arasında Telekomand ve Kataner Şefi,

1997-1999 yılları arasında Sabit Tesisler Müdür Yardımcısı,

1999-2005 yılları arasında Elektrik-Elektronik Tesisler Müdürü,

2005-2008 yılları arasında İşletme Müdürü,

2008-2015 yılları arasında ise Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 4 Eylül'de görevinden alınmış yerine Sun Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Murat Atik getirilmişti.