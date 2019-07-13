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Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Süper Lig’e damga vurdu!

Karadeniz ekibi Trabzonspor’un altyapısından yetişen Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Süper Lig’in en pahalı oyuncuları oldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Süper Lig’e damga vurdu!

Avrupa transfer piyasasını meşgul eden iki oyuncusuna yapılan transfer tekliflerini yeterli bulmayan bordo-mavili kulübün tavrı, artması muhtemel teklifler sonrası netlik kazanacak.

Süper Lig’de, futbolun piyasa değerini analiz eden transfermarkt’ın güncel verilerine göre en pahalı oyuncular Trabzonspor’un altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu.

İki futbolcu piyasa değeri sıralamasında Türkiye Süper Lig’in en değerli iki oyuncusu olarak zirvede yer aldılar. Bordo-mavili takımın en değerli oyuncuları olan genç yetenekle Süper Lig’e bu sezon transfer olan birçok yerli ve yabancı ismi geride bıraktı.

Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın müthiş çıkışı

Süper Lig’de yer alan 18 takımın yerli ve yabancı oyuncularının piyasa değeri 500 milyon Euro’yu bulurken, listenin başında ise Avrupa takımlarının transfer etmek için yoğun pazarlık yaptığı Trabzonspor’un iki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı yer alıyor. Son 6 ay içerisinde 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı’nın 11 milyon Euro olan ortalama piyasa değeri 13 milyon Euro’ya çıkarken, 20 yaşındaki Abdulkadir Ömür’ün ise ortalama piyasa değeri 10 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya yükseldi.

Yusuf ve Abdülkadir’i Max Kruse, Edin Visca ve Adem Ljajic takip etti

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, listede ilk 2 sırayı alan oyuncular olurken, bu futbolcuları 12 milyon Euro’luk değerleriyle Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse, Medipol Başakşehir’den Edin Visca ve Beşiktaş’tan Adem Ljajic takip etti.

Trabzonspor iki oyuncudan 40 ila 50 milyon Euro gelir bekliyor

Transfermarkt verilerine göre iki oyuncunun değerleri belirlense de bordo-mavili kulüp iki oyuncudan 40 ila 50 milyon Euro’ya yakın bir gelir bekliyor. Avrupa’nın önemli kulüpleri 15 ile 20 milyon Euro bandında tekliflerde bulunsa da Karadeniz ekibi iki oyuncusuna daha yüksek bir fiyata transfer etmek için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

Gelecekleri merakla bekleniyor

Trabzonspor’un altyapısından yetiştirip Türk futboluna sunduğu iki isimin gelecekleri ise merakla bekleniyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro planlaması içinde olan ve bu doğrultuda hedef koyan Karadeniz ekibi, iki oyuncusunu ise bu hedef doğrultusunda bırakmak istemiyor. Önemli kulüplerin transfer tekliflerine şimdilik karşı durabilen bordo-mavili kulüp olası astronomik teklifler karşısında nasıl bir tavır göstereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan iki oyuncu transfer söylemlerinden uzak durmaya çalışıyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:37
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