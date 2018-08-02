CHP'de muhalifler 620 imza topladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Muhalifler kaç imza topladı, yerel seçimler erkene alınacak mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'de yaşanan kurultay tartışmalarını değerlendirdi.

"Muhalifler, imzasını geri çekenleri ayıklamadan Genel Merkez'e müracaat edecekler. Muhaliflerin 620 imza sunması bekleniyor. İmzasını geri çekenlerin sayısının ise 50 civarında olduğu söyleniyor" ifadesini kullanan Selvi, bu durumda genel merkezin imzasını çekenleri düşüp, olağanüstü kurultay için gereken imzanın bulunmadığını açıklayacağını ifade etti.

''570 CİVARINDA BİR İMZADAN SÖZ EDİLİYOR''

"570 civarında bir imzadan söz ediliyor. Muhalifler bu kararı sükûnetle mi karşılayacak? Öyle bir beklenti yok" görüşünü dile getiren Selvi, şöyle devam etti:

"Muhaliflerin mahkemeye gitmesi bekleniyor. Bu maksatla Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve yerel mahkemelerin verdiği kararlardan oluşan bir dosya hazırlandığı söyleniyor. CHP tüzüğünün olağanüstü kurultaya ilişkin 48. maddesinin üçüncü bendinde, 'On beşinci günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz' deniliyor.''

KRİTİK SINIR 31 TEMMUZ SAAT 17.30

"Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın kararlarında, 15 günlük süre tamamlandıktan sonra çekilen imzalar geçerli sayılmıyor. Burada kritik sınır, 31 Temmuz saat 17.30. O tarihten önce çekilen imzalar geçerli oluyor. Muhalifler ise geri çekilen imzalar kendilerine değil, genel merkeze ulaştırıldığı için bilgilerinin olmadığını söylüyorlar. Gaye Usluer, "Geri çekilen imzalar varsa bunları bize açıklayacak olan, geri çekilen imzaların toplandığı makamdır" diyerek bu duruma işaret etti."