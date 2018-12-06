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Abdulkadir Selvi canlı yayında açıkladı: Gül ile Kılıçdaroğlu görüştü

Hürriyet Gazetesi yazarı ve CNN Türk yorumcusu Abdulkadir Selvi, geçtiğimiz Çarşamba günü Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 23:53
Abdulkadir Selvi canlı yayında açıkladı: Gül ile Kılıçdaroğlu görüştü

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında Çarşamba günü bir görüşme gerçekleştiğini duyurdu.

Selvi, görüşmeye ilişkin detayları şöyle anlattı:

"Aslında sadece bir görüşme değil, Sayın Kılıçdaroğlu ile Kasım ayında yaptığı görüşme var Sayın Abdullah Gül'ün. Daha önce de Ekim ayında Temel Karamollaoğlu ile yapılan bir görüşme var Abdullah Gül ile. Ben onu hem Abdullah Gül kanadına, hem de Karamollaoğlu'nun bizzat kendisin sormuştum. Burada paylaşabiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu 'güncel siyasete girmedik, dış politika ağırlıklı olarak görüştük. Dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdik. Demokratik hukuk devleti ve ekonomiyi konuştuk, ancak güncel siyasete girmedik' diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var.

Sayın Temel Karamollaoğlu ile olan görüşme ise Ekim ayında gerçekleşiyor. Karamollaoğlu'nun talebi üzerine gerçekleşiyor, kendisi onu söyledi. '24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını konuştuk, ufuk turu yaptık. Görüşmede biz iki kişiydik, Sayın Gül'ün yanında da birisi vardı. Oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik, gerek olursa da yeniden bir görüşme yapabiliriz, Abdullah Bey bizim eski dava arkadaşımız' dedi."

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 23:53
  1. abdullah gül
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Abdulkadir Selvi

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