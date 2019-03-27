Abdülkadir Ömür'e flaş teklif! Alman kulüpleri peşinde

Avrupa devlerinin ilgi odağı olan, Trabzonspor’un genç ve yetenekli futbolcusu Abdülkadir Ömür için iki Alman kulübü devreye girdi.

Bu sezon BundesLiga’da kötü bir dönem geçiren ve önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlayan Schalke’nin Abdülkadir’i istediği öğrenilirken, yıldız oyuncuyu isteyen ikinci takımın E.Fraknkurt olduğu belirtildi.

15 milyon euro'luk teklif

Almanya Ligi’nde Adi Hütter ile müthiş bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi potasının sadece 1 puan gerisinde olan Frankfurt'un Abdülkadir için Trabzonspor'un kapısını çaldığı öğrenilirken, Sportif Direktör Bruno Hübner'in yıldız futbolcuyu transfer etme adına 15 milyon euro'luk teklif yaptığı öğrenildi.

Abdülkadir'i çok istiyorlar

Devler Ligi'ne kalınması halinde iyi bir gelir elde edecek olan E.Frankfurt'un, 7 milyon euro'ya satın alma opsiyonu olan süper golcüsü Jovic'i Benfica'dan alıp en az 50 milyon euro'ya satmayı planladığı ifade edilirken, başarılı teknik adam Hütter'in Abdülkadir'i çok istediği ve Schalke'nin devre dışı bırakılıp bir an önce oyuncunun transfer edilmesini beklediği bildirildi.