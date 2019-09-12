0553 313 94 23

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür operasyon geçirdi

Karadeniz ekibi Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:48
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür operasyon geçirdi

Sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Abdülkadir'in 4 ile 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bordo kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven'in Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar şöyle:

"Abdülkadir Ömür’ün başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya’da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır” dedi.

Tedavinin bir süre Almanya’da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven,Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya’da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon’a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir” dedi.

Ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından Abdülkadir Ömür’ü Almanya’da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:48
  1. Trabzon
  2. Yaşar Kibar Güven
  3. Abdülkadir Ömür
  4. Ahmet Ağaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    1. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    2. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    3. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    4. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    5. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    6. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    7. Konak’ta spora desteğe devam
    8. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    9. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    10. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    11. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    12. HDP önünde eylem yapan annelere..
    13. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    14. “Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi..
    15. Avustralya İran'dan tutuklu 3..
    16. Otizm Vakfı tarafından ücretsiz..
    17. Viranşehir’de kilitli parke..
    18. Erdoğan'la İmamoğlu arasında komik..
    19. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince..
    20. Piyasalarda gün ortası
    21. TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına..
    22. Halı saha turnuvasına Ali Tandoğan..
    23. 241 kiloluk dev orkinos görenleri..
    24. Üniversite’den çocuklara müzik ğğitimi
    25. Ev yapımı salça sezonu başladı
    26. Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler..
    27. Melikgazi’de araç arızaları daha hızlı..
    28. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    29. Nazlı yaşadıklarının rüya olmasını..
    30. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Nick..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı