Süper Lig’de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor oyuncusu Abdülkadir Ömür, 2016-2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından en golcü sezonunu yaşadı. 2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Abdülkadir Ömür, bu sezon da 25 maçta 6 gol atmayı başardı. Peki her oynadığı maçta adından söz ettiren Abdülkadir Ömür kimdir? Abdülkadir Ömür nereli kaç yaşında? İşte Abdülkadir Ömür'ün hayatı, biyografisi, özgeçmişi.

Abdülkadir Ömür kimdir?

Abdülkadir Ömür, 25 Haziran 1999 tarihinde Trabzon'da hayata gözlerini açtı. Çarşıbaşı İsmail Çavuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni başarıyla bitiren Abdülkadir Ömür, şu an üniversite sınavlarına hazırlanmakta. Genç futbolcu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okumak istiyor.

Futbol otoriteleri tarafından oyun zekası, top tekniği ve temposu mükemmel bulunan Ömür, kısa sürede Türkiye'nin gelecek vaadeden yıldızları arasında gösterilmeye başlandı.

2011 senesinde Trabzonspor altyapısında forma giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, ilk resmi maçına eski Trabzonspor teknik direktörü Sadi Tekelioğlu döneminde, Adanaspor'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 65. dakikasında çıktı.

Futbol otoriteleri tarafından "İmam Hatip'li Messi" olarak anılan Ömür, geçen sezon Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'da 3'ü Türkiye Kupası ve 2'si Süper Lig karşılaşmasında forma giyerek 193 dakikada bir gol atıp takımına büyük katkıda bulundu.

2017 yılında Avrupa'nın en iyi genç yeteneği olan 'Golden Boy Awards'a aday gösterildi.