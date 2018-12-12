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Vahdetî duruşun sembol şahsiyeti Abdülkadir Molla’yı rahmetle anıyoruz

Bangladeş ile Pakistan’ın ayrılmasını istemediği gerekçesiyle, Hasina rejimi tarafından idama mahkum edilen Abdülkadir Molla, şehadete yürüyüşünün 5. yıl dönümünde dualarla yâd ediliyor.

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:01
Vahdetî duruşun sembol şahsiyeti Abdülkadir Molla’yı rahmetle anıyoruz

Haber Merkezi

İslam aleminin son dönemde yetiştirdiği en büyük İslam alimlerinden olan Bangladeşli Abdülkadir Molla şehadete yürüyüşünün 5. yıl dönümünde dualarla yâd ediliyor. Bangladeş ile Pakistan’ın ayrılmasını istemediği gerekçesiyle, Hasina rejimi tarafından idama mahkum edilen Abdülkadir Molla, vahdet uğruna şehadet şerbetini içerek, ümmetin sembol şahsiyetleri arasındaki yerini aldı.

Zalime boyun eğmedi

Suçum Allah’tan başkasına kulluk etmemekti. Bize kulluk et, dediler. Ben de ‘asın’ dedim” sözleriyle hafızalara kazınan Abdülkadir Molla, Bangladeş’teki Hasina rejimi tarafından türlü düzmece deliller öne sürülerek şehit edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’yı arayarak, idam cezasının infazının engellenmesini istemiş, “Molla’nın idamının ülkede yeni yara ve sorunlara yol açabileceğine” dikkat çekmişti. Abdülkadir Molla, şehadet şerbeti içmeden önce dünyadaki Müslümanların fikri hayatında önemli bir yer teşkil eden Cemaat-i İslâm Partisi’nin genel sekreter yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Şehit Abdulkadir Molla’nın şehadete yürürken söylediği son sözleri ise şöyleydi: “Ben kesinlikle masumum. İslami harekete mensup olduğum için öldürülüyorum. Şehitlik herkese ihsan edilmiş bir kader değildir. Yüce Allah bana şehitlik nasip ederse, kendimi en şanslı olarak düşünürüm. Şehitlik hayatımın en büyük başarısı olacaktır. Kaderimi, Allah belirleyecektir. Ben herhangi birinin kararı gereği idam edilmiyorum. Benim şehitlik zamanım Yüce Allah’ın kararına göre sonuçlandırılacak. Her durumda Yüce Allah’ın kararını kabul ediyorum.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 11:01
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