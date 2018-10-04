Abdulkadir Konukoğlu kimdir? Capital'in en zengin iş adamı listesinde kaçıncı sırada

İş ve ekonomi dergileri arasında bulunan Capital Türkiye’nin En Güçlü 30 İş İnsanı araştırması sonuçlarını yayınladı. Capital’in en güçlü iş adamı listesinin birinci sırasında SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu yer aldı. Peki Abdulkadir Konukoğlu kimdir? Abdulkadir Konukoğlu nereli ve kaç yaşında?

Anadolu sanayileşmesinin önderlerinden Sani Konukoğlu’nun ilk çocuğu olarak 1948 yılında dünyaya geldi. Küçük yaşlardan itibaren iş hayatına büyük ilgi duyan Abdulkadir Konukoğlu, 1962 yılında çalışma hayatına adımını attı. Çıraklıktan başlayıp işletmenin her kademesinde görev yaparak iş tecrübesini kısa zamanda geliştirdi. 1968 yılında askerlik nedeniyle 2 yıl ara verdiği iş hayatını, 1970 yılında şirketin işletme müdürlüğünü yaparak sürdürdü.

Çalışma azmi ve üretim heyecanıyla iş birikimini kısa sürede artıran Konukoğlu, 1972 yılında genç yaşına rağmen başarısı sayesinde SANKO İşletmeleri Genel Müdürlüğü görevi ile yönetim kademesinde yerini aldı. Abdulkadir Konukoğlu yönetimindeki SANKO Holding; bugün tekstil başta olmak üzere ambalaj, inşaat, iş makineleri, bilgi-iletişim, ısıtma-soğutma, finans, eğitim, enerji, beyaz eşya, gıda ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin dört bir yanına dağılmış işletmelerinde yaklaşık 14 bin kişiyi istihdam eden, birçok ülkeyle iş ilişkileri bulunan dev bir kuruluş haline geldi.

Bir çok kurumda üyeliği var

Halen Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanlığı, TOBB Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyeliği, TOBB Sanayi Konseyi Üyeliği, TOBB Tekstil Sektör Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Konukoğlu, topluma bu katkıları nedeniyle ülkemizin önde gelen saygın yayın kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve üniversiteler tarafından “Yılın En İyi İş Adamı”, “Yılın En İyi İşletmecisi”, ‘’Yılın Girişimcisi’’, “Yılın Altın Adamı”, ‘Yılın En Başarılı İşadamı” ve ‘’Yılın Sanayicisi’’ ödüllerine layık görüldü.

Halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunduğundan dolayı TBMM Başkanlığı’nca ‘’Üstün Hizmet Ödülü’’, Gaziantep Üniversitesi’nce de ‘’Fahri Doktora’’ unvanı verilen Abdulkadir Konukoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.