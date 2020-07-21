Abdulkadir Karaduman kimdir nerelidir? Abdulkadir Karaduman hayatı biyografisi

Abdulkadir Karaduman kimdir? STK Yöneticisi, Siyasetçi, Saadet Partisi XXVII. Dönem Konya Milletvekili. 1992, Pütürge / Malatya doğumlu. Baba adı Mustafa, anne adı Fatma. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya’da tamamladı. İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Anadolu Gençlik Derneği ve çeşitli STK’larda yöneticilik yaptı. Saadet Partisinin çeşitli kademelerinde görev aldı. II Gençlik Kolları Başkanlığı ve Gençlik Kolları Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Anadolu Gençlik ve Genç istikbal dergilerinde yazıları yayımlandı. dogrulukpayi.com’da yazmaya devam ediyor. Abdulkadir Karaduman, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Millet İttifakı partilerinden CHP’nin listesinden XXVII. Dönem Konya Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi. Daha sonra kendi partisi Saadet Partisine geçen Karaduman, orta düzeyde İngilizce ve başlangıç seviyesinde Farsça bilmektedir.