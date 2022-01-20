Abdülkadir Karaduman kimdir? Abdülkadir Karaduman sağlık durumu nasıl?

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Konya Milletvekilimiz Abdülkadir Karaduman, İnegöl yakınlarında trafik kazası geçirdi. Maddi hasarlı kazada Milletvekilimiz ve arkadaşlarının sağlık durumu iyi, geçmiş olsun.'' ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Karaduman kimdir?

Abdülkadir Karaduman 27.dönem saadet Partisi konya Milletvekilidir. Abdülkadir Karaduman 1992 yılında Malatya’nın Pütürge ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğrenimini Malatya'da gerçekleştirdi. İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Çankaya Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini almaya devam etmektedir. Saadet Partisi'nin çeşitli görevlerinde yer almıştır. Hâlen de partinin Gençlik Kolları Genel Başkanlığını yapmaktadır. Abdulkadir Karaduman orta seviyede İngilizce ve az düzeyde Farsça bilmektedir.

2018 Türkiye genel seçimlerine Millet İttifakı olarak Saadet Partisi ile birlikte seçime katılan Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Abdüllatif Şener'in ardından 2. sırada aday olmuş ve kazanmıştır. Seçildikten sonra Saadet Partisi'ne dönmüştür.