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Abdulkadir Güneş: "Teknolojiyle ilerleyip Avrupa ile yarışmak zorundayız"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, 7-10 Mart’ta açılacak olan 14.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:40
Abdulkadir Güneş: "Teknolojiyle ilerleyip Avrupa ile yarışmak zorundayız"

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, 7-10 Mart’ta açılacak olan 14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına ilişkin, "Teknolojiyle ilerleyip Avrupa ile yarışmak zorundayız" dedi.



Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile beraber 7-10 Mart’ta açılacak olan 14. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.



Güneş, "14’üncüsü açacağımız Tarım Fuarı’na 29 firmayla başlamıştık, bin 900 firmaya kadar çıktık. Bu kolay olmadı. 81 ilden gelen çiftçilerin katılımı ile burası güzelleşiyor, sadece Kayseri’den gelen firmalarımız ile değil. Türkiye’deki Ziraat Odalarımızın tamamı bu fuara çiftçi getirir, bizde onlara burada ev sahipliği yaparız. Bu zamana kadar başka fuarların adı öne çıktı ama Kayseri Tarım Fuarı Türkiye’de ses getiren bir fuar oldu. Bu sene de yeni ve güzel bir mekanda bu fuarı gerçekleştireceğiz. Bu mekanı yaptıklarından dolayı da Başkanımıza teşekkür ederiz. Fuarlar panayır gibi gözükse de öyle değil" ifadelerini kullandı.



Bu fuarlar sayesinde çiftçilerin yeni teknolojiden haberleri olduğunu kaydeden Güneş, "Sadece Kayseri değil tüm çevre illerdeki çiftçilerimizi buraya davet ediyorum. Eğer çiftçilerimiz gelip bu tür yerlerde gezerlerse teknoloji biraz daha ilerler. Tarım ve hayvancılık eskisi gibi kaba düzen değil. Teknoloji ile ilerlemek ve Avrupa ile yarışmak zorundayız. Daha ileri gitmek zorundayız. Yoksa kar değil zarar ederiz. Ürettiğimiz ürünün kaliteli olması lazım. En iyisini ve ton bazında da en çok rekolteyle üretmek zorundayız. Onun için fuarlar çok önemlidir" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:40
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