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Abdulkadir Aksu’dan, Binali Yıldırım’a destek çağrısı

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek açıklamasında bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:18
Abdulkadir Aksu’dan, Binali Yıldırım’a destek çağrısı

Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a destek açıklamasında bulundu.


23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerinde AK Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’a destek çağrısında bulunan Eski İçişleri Bakanı ve Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin, hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Binali Yıldırım’ın bilgi ve birikiminin yanı sıra devlet yönetimi tecrübesi ile rakibinden önde olduğunu belirten Aksu, “Cenab-ı Allah’tan niyazımız, seçimlerin gerek İstanbul ve gerekse tüm ülkemize hayırlara vesile olmasıdır. Kuşkusuz, seçimler demokratik sistemlerin vazgeçilmez parametlerinden biridir. Bu doğrultuda yaklaşık 16 milyon İstanbullu kardeşimiz, kendisini yönetecek olan belediye başkanı ve yönetim kadrolarını belirlemek üzere sandığa gidecek. Takdir edileceği üzere, Binali Yıldırım, gerek bilgi ve birikimi, gerekse devlet yönetimi tecrübesi gibi konularda, rakibinden öndedir. Özellikle İstanbul gibi, dünyanın sayılı büyük kentlerinden birini yönetecek olan belediye başkanı ve kadroları, öncelikle devlet ricalini bilen, halkın geneline hitap edecek projeler üreten, deneyimli ve tecrübeli insanlardan seçilmelidir. Binali Yıldırım, uzun yıllar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini başarıyla yürüttü. Nitekim ‘Akıl yollarıyla ülkemizin her yerini donattık, bilgi toplumu seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda, Türkiye’yi Avrupa’nın ilk 5 ülkesi arasına soktuk’ şeklindeki ifadeleri, gerçekten takdire değer ifadelerdir. Ardından başbakanlık ve meclis başkanlığı görevlerinde bulunarak, geçekten kırılması imkansız bir rekora imza attı. Kuşkum yok ki, Diyarbakırlı hemşehrilerimin yanı sıra, İstanbul’da ikamet eden bütün Kürt kardeşlerim bu seçimde Binali Yıldırım’ı destekleyecek ve özellikle sandığa giderek, oyunu kullanacaktır” dedi.



"Yıldırım İstanbul’a yakışır projeleri hayata geçirecek"


Binali Yıldırım’ın başkanlığında İstanbul’a yakışır bütün projelerin hayata geçirileceğine inandığını belirten Aksu; "Birlik ve beraberliğimizi perçinleştirmek, sürdürülen hizmetlerin daha üst boyutlara taşınarak, İstanbul’a yakışır bütün projelerin hayata geçirilebilmesi için, Binali Yıldırım ve devlet tecrübesi olan ekibinin işbaşına gelmesi gerekiyor. Ak Parti iktidarları döneminde gerek ülkemizin ve gerekse İstanbul’un geldiği nokta hepimizin malumudur. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden sonra, iş başına gelen Ak Partili başkanlar, İstanbul’a adeta çağ atlatmış, çehresini değiştirmiştir. Sempatikliği, siyasi deneyimi, esprili kişiliği, bürokrasiye olan hakimiyeti ve tecrübesiyle, Binali Yıldırım’ın bu seçimi kazanarak bir an önce kolları sıvayıp İstanbul’a hizmet edeceğine inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:18
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