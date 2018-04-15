Abdülhamit'in torunu Akit'e konuştu! Cumhur ittifakından yanayız

HARUN SEKMEN’İN RÖPORTAJI

Emperyalistlerin topraklarımız üzerindeki emellerinin değişmediğini belirten Osmanoğlu, “Dün Abdülhamid’e ne yapıldıysa bugün aynısını Erdoğan’a yapıyorlar. Abdülhamid ülkesini ayakta tutmak için hangi yöntemleri kullandıysa Erdoğan da aynı taktik ve yöntemleri kullanıyor” ifadelerini kullandı. Ümmet coğrafyasında büyük zulümlerin işlendiğini kaydeden Osmanoğlu, “Osmanlı’nın yıkılmasıyla birlikte başsız hale gelen ümmet perişan hale geldi” şeklinde konuştu.

Kamuoyunda Abdülhamid Han ile Erdoğan arasında sürekli olarak bir benzerlik kuruluyor. Siz neler söyleyeceksiniz?

Milletimiz, dün Abdülhamid Han’a yapılanlarla bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılanlar arasındaki benzerliği görüyor. Abdülhamid ülkesini ayakta tutmak için hangi yöntemleri kullandıysa Erdoğan’da aynı taktik ve yöntemleri kullanıyor. İkisi de milletinin ve devletinin refahını düşünüyor. İkisine de çok kirli bir algı operasyonu yapıldı. Erdoğan’a halen yapılıyor. Halkın bu benzerliği kurması gayet doğal. Zira halk ikisi arasındaki bağı rahatlıkla görebiliyor.

UMARIM HUZUR VE REFAH GÜNLERİ GERİ GELİR

Ümmet coğrafyasında büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Emperyalistler ümmet üzerinde terör estiriyor. Mutlaka söyleyecekleriniz vardır.

Osmanlı yıkıldı ümmet perişan oldu. Tesbihin taneleri gibi düşünün. İmame kopunca taneler dağıldı. Umarım ümmetin yaşadığı bu içler acısı dram bir an önce son bulur. Huzura ve refaha kavuşur.

ERDOĞAN ETRAFINDA BİRLİK OLMA ZAMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki düşüncelerinizi de öğrenebilir miyiz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizim eskiden kalma bir dostluğumuz var. Biz meseleye parti gözüyle bakmıyoruz. Bütün dünya Erdoğan’ın üzerine geliyor. FETÖ ile mücadele ediyor. CHP ile mi mücadele etsin. Suriye’deki hadiselerle mi mücadele etsin. Şu an birlik olma zamanı.

HANEDAN OLARAK CUMHUR İTTİFAKINDAN YANAYIZ

Hanedan olarak “Cumhur İttifakı”ndan yanasınız diyebilir miyiz?

Tabii ki her zaman. Şu süreçte Devlet Bahçeli’nin tutumu da taktire şayandır. Ben gittiğim her yerde hanedan ailesi adına Bahçeli’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek örnek bir tutum sergiliyor.

“Mehmet Bir Cihan Fatihi”NİN SENARİSTİ GEZİCİ

Ekranlarda yeni boy göstermeye başlayan Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Şu an bir şey demek için erken. Epey bir hata var. Yapımcısı Vatanım Sensin dizisini çeken yapım şirketi. Ayrıca bu şirket 2 ay önce Arap ülkelerinde Türk dizilerini yasaklayan bir şirket. Senaristi de Gezicilerden. Bu dizileri eleştirdikçe reytingleri artıyor. Muhteşem Yüzyıl adlı diziyi eleştirdikçe reytingleri tırmanıyordu.