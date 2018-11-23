Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu listesi

Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’ün Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi kurucular kurulu üyesi olmasından sonra Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu kimdir? Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu kaç yaşında? Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu nereli ve Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu hangi görevlerde bulundu sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu biyografisi

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Osmanlı devletinin 34. Padişahı Serdar-ı Hakan Cennet Mekân Sultan İkinci Abdülhamid Hazretlerinin 3. Kuşak torunu olan Dahi Hanedan Ailesinin Reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu Efendi’nin oğlu ve cennet mekân Sultan İkinci Abdülhamid Han Hazretlerinin 4. Kuşak torunudur. Devlet-i Aliyye Hanedan-ı Osman maalesef ağır bir maddi ve manevi zulüm çerçevesinde ülkemizden sürgün edilmiştir. İşte bu sürgün yıllarından tam 50 yıl sonra 1974 yılında ilk kez bir Osmanlı Şehzadesi Türkiye’ye geri dönebilmiştir.

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nun babası Harun Abdülkerim Osmanoğlu efendidir. Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu sürgünden sonra Türkiye’de doğan ilk Osmanlı Şehzadesidir. Fatih semtinde 2 Ağustos 1979 tarihinde doğmuştur. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Türkiye gazetesinde 10 yıl gazetecilik yapmış, 3 yıl da TGRT’de çalışmıştır. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üye isimleri

Partinin İçişleri Bakanlığına teslim edilen kurucular kurulu listesi 99 kişiden oluşuyor. Partinin kurucuları arasında Fatih Erbakan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan'ın kızı Rabia Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Sultan 2. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, eski bakanlardan Sacit Günbey, Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Necmettin Erbakan'ın uzun süre yakın korumalığını yapan Abdurrahman Akyüz ile avukatı Mehmet Ener de yer alıyor.

Abdurrahman Akyüz kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri listesi

Sacit Günbey kimdir? Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyeleri isimleri