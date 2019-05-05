Abdülhamit Han Camii’nde ilk teravih

Kahramanmaraş’ta Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar Abdülhamit Han Camii’ne akın etti.

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan’da müminler ilk teravih namazını kılabilmek için camileri doldurdu. Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin en büyük camileri arasında bulunan Abdülhamit Han Camii’nde de vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı. Vatandaşlar, yatsı ezanı okunmadan 7’den 70’e camiye gelerek yerini aldı.

Teravih namazına çocuklarıyla birlikte gelen Muhammet Işık isimli vatandaş, “Ramazan ayının heyecanı var üzerimizde ve inşallah güzel bir şekilde geçiririz. İnşallah bizlere bu ayda hidayet nasip olur. Teravih namazına Abdülhamit Han Cami’nde başladık ve ay boyunca bütün camileri gezmeyi hedefliyoruz” dedi.