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Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşına, mektubunda FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlayacak soruşturmaların derinleştirilmesi beklentisini iletti.

01 Mart 2019 Cuma 07:57
Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşına, mektubunda FETÖ'nün gerçek yüzünün görülmesini sağlayacak soruşturmaların derinleştirilmesi beklentisini iletti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 07:57
  1. ABD
  2. Abdulhamit Gül
  3. adelet bakanı
  4. FETÖ

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