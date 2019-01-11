0553 313 94 23

Abdülhamid’e vasiyet gönderen Halil Halid ölecek mi? Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak?

TRT1'de ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümünde Halil Halid ölecek m? Abdülhamid'in planı sonucunda Fuat suç üstü yakalanacak.

11 Ocak 2019 Cuma 18:41
Abdülhamid’e vasiyet gönderen Halil Halid ölecek mi? Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Payitaht Abdülhamid 69. bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Yine heyecan dolu dakikaların izleyenleri beklediği Payitaht Abdülhamid'de neler olacak?

Payitaht Abdülhamid'in yeni bölümünde neler olacak?

Abdülhamid, Tevfik Paşa’nın güvenirliğinden ve Fuat’ın hainliğinden emin olmak için dahiyane bir plan yapar. Tevfik Paşa’nın iftiraya uğradığı ortaya çıkar. Fuat ise bu kez Abdülhamid’in onu yakalamak için attığı yemi yutmuştur.

Halil Halid efsanesi sona ermek üzeredir artık. Halil Halid yolun sonuna geldiğinin farkında, kaderine teslim olmuştur... Ve ne yazık ki bir kurtuluş yolu gözükmemektedir...

Abdülkadir ve Naime’nin modaevine ortak olduğunu öğrenen Bidar’la Şivenaz arasında ipler iyice gerilir. Bidar çocuklarını Şivenaz’ın pençelerinden kurtarmaya çalışırken, Şivenaz ise Bidar’ı çok zor durumda bırakacak bir plan hazırlar.

Rothshild Şivenaz ve Fuat’a Devlet-i Ali’nin kalbi, Katim-i Esrar defterinin bulunması emrini verir. Vembery, Abdülhamid’in hususi önem verdiği bu deftere nasıl ulaşacağını öğrenince hemen harekete geçer.

Şivenaz ve Bidar arasındaki savaşın galibi kim olacak? Abdülhamid’e vasiyet gönderen Halil Halid ölecek mi? Abdülhamid yaptığı planla Fuat’ı nihayet suç üstü yakaladığında neler olacak?

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 18:41
  1. Payitaht Abdülhamid
  2. Payitaht Abdülhamid 69. bölümü
  3. Abdülhamid
  4. Tevfik Paşa
  5. Halil Halid
  6. Vembery
  7. Abdülhamid han

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yorgunluğunuzun nedeni B12 eksikliği olabilir | B12 eksikliği nedir?
    1. Yorgunluğunuzun nedeni B12 eksikliği..
    2. Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu! 4..
    3. "Burak'a kefil olurum"
    4. Aziz Kocaoğlu, eylem yapan İZENERJİ..
    5. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    6. GÜNCELLEME - Sinop açıklarında balıkçı..
    7. Abdülhamid’e vasiyet gönderen Halil..
    8. "Türk halkının yargıya olan güvenine..
    9. Yunanistan'da büyük olaylar!..
    10. Bolu'da FETÖ/PDY davası
    11. SPK haftalık bülteni
    12. Binali Yıldırım İstanbul'da çeşitli..
    13. AK Partili isme şantaj iddiasına..
    14. Sırtında saman taşıyan yaşlı kadına..
    15. "Kömür bandının çökmesi" ile ilgili..
    16. Neymar çok pişman! Telefonda 'Beni..
    17. Bu hafta en çok borsa kazandırdı
    18. AK Parti Trabzon Aday Tanıtım Toplantısı
    19. Teröristler itiraf etti: Sonuç..
    20. Piyasalarda gün sonu
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...