Payitaht oyuncusu Bülent İnal'a Barış Pınarı Harekatı soruldu: 'Addulhamid' olarak cevaplıyayım...

"Payitaht Abdülhamid" dizisi oyuncuları, "TRT Akademi Söyleşileri" kapsamında Kırıkkale Üni̇versi̇tesi (KKÜ) öğrencileriyle buluştu. Dizide Sultan Abdülhamid'i canlandıran oyuncu Bülent İnal Barış Pınarı Harekatı sorusuna böyle cevap verdi.

Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, KKÜ Mavi Salon'da düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Sultan Abdülhamid'in 1901 yılında İstanbul Boğazı'nın altından araçların geçmesi için bir proje yaptırdığını anlatarak, 112 yıl sonra torunlarının bu projeyi gerçekleştirdiği söyledi.

Sultan Abdülhamid'in çalışma şartlarını, stilini, hayat tarzını, hayata ve tüm ümmete bakışını "Payitaht Abdülhamid" dizisi ekibinin göz önüne serdiğini ifade eden Aslan, bu imkanı sunan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'e teşekkür etti.

Aslan'ın açılış konuşmasının ardından TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "Payitaht Abdülhamid" dizisi senaristi Uğur Uzunok, oyuncular Bülent İnal, Hakan Boyav, Cem Uçan, Gülsim Ali, Ceyhun Mengiroğlu ile söyleşi gerçekleştirildi.

Barış Pınarı Harekatı yorumu

Dizide Sultan Abdülhamid'i oynayan oyuncu Bülent İnal , bir öğrencinin "Sultan Abdülhamid olarak Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunu pek yapmam ama Abdülhamid olarak cevap vereyim: Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Hakan Boyav ise "Bizler oyuncu olarak bugüne kadar 'Kızıl Sultan' diye tanınan bir kişinin, aslında tarihi biz yazdığımızda 'Gök Sultan' olduğunu öğrendik. Bu da önemli bir şeydir." dedi.