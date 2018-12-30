THY- Euroleague
0553 313 94 23

Abdülhamid Han’ın istihbarat gücü

Abdülhamid Han'ın sağlam istihbarat gücüyle İngiliz elçisine verdiği tarihi cevabı biliyor muydunuz?

30 Aralık 2018 Pazar 12:57
Abdülhamid Han’ın istihbarat gücü

Batılı emperyalist güçlerin, Ermenileri piyon olarak kullanıp kışkırtarak Anadolu’da karışıklıklar çıkardığı günlerde, İngiliz Büyükelçisi’nin Sultan Abdülhamid’e gelip, küstahça: “Daha ne kadar Ermeni öldüreceksiniz?” diye sorma cüretini göstermesi üzerine, Ulu Hakan, keskin bakışlarını elçinin üzerine dikerek: “Filan gün, filan saatte Karadeniz’in filan noktasına yaklaşıp, karaya Ermenileri Türklere karşı silahlandırmak için şu kadar sandık malzeme çıkaran ve komitacılara teslim eden İngiliz gemisinde, Türk başına kaç silah bulunuyorsa tam o kadar Ermeni mi öldürelim, sizin yaptığınızı mı yapalım?” cevabını verdiğini…

Sultan Abdülhamid’in bu muazzam istihbarat gücü karşısında İngiliz elçisinin dehşete kapılarak aptallaştığını…

Biliyor muydunuz?

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 12:57
  1. Batılı emperyalist güçler
  2. Ermeniler
  3. Anadolu
  4. İngiliz Büyükelçisi
  5. Ulu Hakan
  6. Sultan Abdülhamid
  7. istihbarat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Nara atan halleri yerini kedinin miyavlamasından zayıf bir zelilliğe bıraktı"
    1. "Nara atan halleri yerini kedinin..
    2. Nizamülmülk’ün Melikşah’a verdiği cevap
    3. Kuzey Kore lideri Kim'den, Güney Kore..
    4. Aile bütçesine karışan haram paradan..
    5. Putin'den Erdoğan'a yeni yıl tebriği
    6. Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    7. Abdülhamid Han’ın istihbarat gücü
    8. Kur’an’da geçen 3 büyük teşbih
    9. CHP'li eski vekil Soros ve İsrail'i..
    10. Putin: "Moskova ve Ankara'nın ortak..
    11. "2018, taşeron işçilerin kadro aldığı..
    12. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin:..
    13. Değerleri 10 bin dolar! Suudi sudanlı..
    14. "Türkiye olarak sonuna kadar takipçisi..
    15. Karşınızda Van usulü 'kardan canavar'
    16. Haftanın tarihine bakış
    17. Teröristlerden kirli algı operasyonu!..
    18. Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    19. Yılbaşında Hadi'den Turkcell'in..
    20. Soylu açıkladı: Telsiz konuşmalarını..
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Balyozcuların yeni küstahlığı! 'Akar'ı davet ederseniz biz gideriz'
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!