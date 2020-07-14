Abdülhamid Han’ın duası 100 yıl sonra kabul oldu

Ulu Sultan ne diyor beddua ve duasında; “Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Milletimi kurtar Allahım. Milletimi yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar ve ona bir gün gelecek kurtarıcıları ve gerçek kurtuluşu nasip eyle.” Evet, 100 yıl geçti, hâlâ Abdülhamid’e olan düşmanlığın aynısı Tayyip Erdoğan’a yapılıyor. Kaderi ilahinin sebeplerini biz anlayamayız. Bugün koca sultanın duasının kabulü, Tayyip Erdoğan gibi imanlı, ihlaslı bir lider şu anda “önce milletim” diyerek gece-gündüz çalışıyor. Gerçek kurtuluş Allah’ın yardımı ve Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde olacak. Erdoğan, Abdülhamid Han’ın kabul olan duasıdır.

Abdülhamid Han 33 sene milletinin selameti için gece-gündüz çalıştı. Tabii küffar hiç durmadı. Sarayın içindeki çevresindeki hain işbirliği ile mamul tahttan indirildi. Sonuçta o kadere rıza gösterdi. Sonucunu ve geleceği görüyordu. Fatih Sultan Hazretleri de bir evliya sultan idi. Ayasofya’yı camiye çevirdikten sonra meşhur vakfiyesini yazdı ve bir gün Allah düşmanları tarafından hile ile kapanacağını gördü. Yıllarca Ayasofya’nın tekrar camiye dönüşmesi için çalışanlarının Rahmana kavuşanlarına Allah rahmeti ile muamele etsin, ruhları şâd olsun. Sağ olanlarından da razı olsun inşallah. Niyetleri halis olduğu için Allah bugün tekrar açılmasını murat etti. İnşallah Ayasofya açılıyor.

Bir virüs dünya düzenini değiştirdi ve düzene sokuyor. İnşallah dünyada ve Türkiye’de çok değişiklikler olacak. Fatih Sultan hazretleri nasıl Peygamber Efendimizin müjdesine ve duasına mazhar oldu ise inşallah Tayyip Erdoğan Allah’ın yardımı ile Ayasofya’yı açacak, nasıl Ayasofya’yı kapatanlar Fatih’in beddua ve melanetine mazhar olup anılıyorsa açılmasına vesile olan Erdoğan, sevgili Peygamber Efendimizin Fatih Sultan Mehmet hazretlerinin, evliyanın ve şühedanın ruhaniyetlerinin duasını alacak, dünya ve ahirette hayırla yâd edilecek ve Ayasofya’yı kapatanların gizli dosyaları onun mahzeninde ele geçecek diyor Necip Fazıl Üstadımız bize. Kâbe’nin camilerin ibadete kısmen bile olsa kapandığı zaman Ayasofya’nın ibadete açılmasında büyük bir hizmet vardır. En doğrusunu Rabbimiz bilir.