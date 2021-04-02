Abdülhamid Han tahttan nasıl indi? ll. Abdülhamid'i tahtan kim indirdi?

Sultan Abdulhamid nasıl tahttan indirildi? Abdulhamit Han'ın tahttan indirilişi merak ediliyor. Peki, ll. Abdülhamid'i tahtan kim indirdi?

Abdülhamid Han tahttan nasıl indi?

Sultan Abdülhamid, bundan tam 113 yıl önce Elmalılı Hamdi Yazır'ın iftiralarla dolu bir fetva ile tahtan indirildi. 31 Mart Vakası, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne iktidara tam hakim olmak ve Sultan II. Abdülhamid'i etkisiz hale getirmek için bir bahane olmuştu. İttihatçılar, kendilerinin sebep olduğu bu isyanın faturasını padişaha kesere 'hal' edilmesine, yani Abdülhamid'in tahtan indirilmesine karar vermişlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Sultanı II. Abdülhamid, Büyük Liman'ın son otokratik hükümdarı olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, saltanatın sonunda, otokrasi gözle görülür şekilde yıpranmıştı. Çeşitli güç merkezleri oluşturuldu.

II. Abdülhamid döneminde Balkanlar nihayet anavatandan ayrıldı, Kıbrıs, Girit, Mısır ve Tunus yabancı bir vekillik altına alındı. Ülke derin bir siyasi ve ekonomik kriz içindeydi, durum yabancı mali enjeksiyonlarla desteklendi. Şiddetli ekonomik krize rağmen, yabancılardan sağlanan fonlarla ayakta tutunabilindi.

Abdülhamid'in amcasının devrilmesi, kısa bir iktidarın ardından ifadesi alınan Sultan tarafından ağabeyinin atanması ve Abdülhamid'in bizzat "katılması" yeni Osmanlı hareketinin desteklediği biliniyor. Bu nedenle Abdülhamid, meclis toplantısı, anayasanın kabulü (1876), temel hak ve özgürlüklerin belirlenmesi, parlamento ile iktidarın bölünmesi, son iki sultanın mimarı olan Midhat Paşa'nın sadrazamlığa atanması ve son iki sultanın devrilmesine neden oldu.