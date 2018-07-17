Abdülfettah Sisi'nin hamlesi 'yok artık' dedirtti!

Mısır'da milletvekilleri, 5 yıl önce Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinin ardından yaşanan şiddet olayları ile bağlantılı olan üst düzey askeri yetkililere gelecekte yargı dokunulmazlığı getirebilecek bir yasayı Meclis'ten geçirdi.

Mısır Meclisi'nden geçen yasa, Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'ye 3 Temmuz 2013 - 8 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleşmiş herhangi bir suçlamaya yönelik soruşturmalara karşı dokunulmazlıktan yararlanacak olan isimleri belirleme hakkı tanıyor.

Söz konusu tarih aralığı Mursi'nin devrilmesinden Sisi'nin cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasının ilk gününe kadar geçerli olan süreyi kapsıyor.

Yasa ayrıca Sisi'ye yaptıkları hizmetler karşılığında ödül verilecek yetkilileri belirleme hakkı da tanıyor.

Ağustos 2013'te Mursi'ye destek olanların Kahire'deki Rabia Meydanı'nda yaptığı oturma eylemine güvenlik güçlerince ateş açılmış, ülkenin yakın tarihinin en kanlı olaylardan biri olarak kayda geçen müdahalede yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Mursi'yi deviren eski general Sisi bir yıl sonra cumhurbaşkanı olmuş ve geçen ay 2. dönemi için yemin ederek görevini sürdürmüştü.

Mursi'nin devrilmesinin ardından ülkede Müslüman Kardeşler (İhvan) dahil İslamcı gruplara operasyonlar başlamış, 2013'ten beri yüzlerce kişi idam cezası almıştı. İnsan hakları örgütleri ve güvelik kaynakları onlarca kişinin idamının infaz edildiğini duyurmuştu.