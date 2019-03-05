0553 313 94 23

"Abdulaziz Buteflika'nın seçim vaatleri halkı oyalamaktan ibaret"

Cezayirli uzmanlar, 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. dönem de aday olan Buteflika'nın seçim vaatlerinin "siyasi manevra ve halkı oyalama" olduğunu belirtti.

05 Mart 2019 Salı 15:26
"Abdulaziz Buteflika'nın seçim vaatleri halkı oyalamaktan ibaret"

Cezayirli uzmanlar, 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. dönem de aday olan Buteflika'nın seçim vaatlerinin "siyasi manevra ve halkı oyalama" olduğunu belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü için adaylık başvurusunu yapmak üzere Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ı görevlendiren Buteflika, pazar akşamı bir mesaj yayımlayarak, Cezayir halkına bazı vaatlerde bulundu.

Cezayir halkının bu seçimlerde kendisine olan güvenini yeniden teyit etmesi durumunda halkın talebi olan rejim değişikliğini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu belirten Buteflika, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından, Cezayir ulusal devletinin yeni reformist sisteminin temellerini oluşturmak üzere siyasi, kurumsal, ekonomik ve sosyal reformların tartışılıp kabul edileceği ulusal bir konferans düzenlenmesini isteyeceğim. Ulusal konferansın kabul ettiği ajandaya göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Seçimlerin tarihini bu konferans belirleyecek. Söz konusu erken seçimlerde aday olmayacağım. Bu seçimler benden sonra yerime gelecek kişinin, nezih ve özgür bir ortamda seçilmesini sağlayacak."

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor. Protestolara rağmen ısrarını sürdüren Buteflika'nın, seçim vaatleri ise halkı tatmin etmiyor.

Cezayirli siyaset ve medya uzmanları, Buteflika'nın bu vaatlerinin "siyasi manevra ve halkı oyalama" olduğunu ifade etti.

- "Amaç zaman kazanmak"

Cezayir Üniversitesi Siyasi Bilimler Öğretim Üyesi Nuseyr Semare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buteflika'nın vaatlerinin halkı ve taleplerini oyalama olduğunu belirtti.

Buteflika'nın benzer reform vaatlerini daha önce de 2012'de Arap Baharı sürecinde ve 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında duyduklarını kaydeden Semare, "Bunlar yeni vaatler değil. Yalnızca zaman kazanmak için tekrarlanıyor." dedi.

Bu mesajın aslında önemli bir durumu anlattığını aktaran Semare, bu mesajla ülke makamlarının uyguladığı tüm politikalarda başarısız olduklarını açıkça ilan ettiğini, ancak buna rağmen aynı çizgide devam etme meyli olduğunu kaydetti.

"Aynı zamanda bu mesaj, Buteflika'nın seçimin kazananı olduğuna işaret ediyor. Tüm oklar Buteflika'nın alışılmış olduğu gibi kazanacağına işaret ediyor." diyen Semare, "Bunların özü şu ki seçim yapmanın bir faydası olmadığı gibi değişim umudu da yok." ifadelerini kullandı.

Cezayirli gazeteci ve medya uzmanı Osman Layhani, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'nın seçim vaatlerinin ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartlarda çok geç kalmış sözler olduğunu belirterek, uygulanma süresinin ise çok kısa olduğunu ve bunun bir çelişki oluşturduğunu belirtti.

Bunların aslında "devrim" niteliğinde vaatler olduğunu ancak sorunun siyasi atmosfer ve zamanlamadan kaynaklandığını aktaran Layhani, Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı düzenlenen protestolara işaret ederek, "Cumhurbaşkanı bunları ortaya koymak için uygun zamanı seçmedi." dedi.

"Buteflika'nın bu vaatlerini yerine getirmek için 20 yıldır vakti vardı. Ancak bu yapılmadı." diyen Layhani, bu nedenle vaatlerin siyasi bir manevra olduğunu düşündüğünü aktardı.

Layhani, Buteflika'nın vaatlerini Arap Baharı sürecinde eski Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrimin son günlerinde siyasetten çekilmeden önceki son sözlerine benzetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:26
  1. Abdulaziz Buteflika
  2. Cezayir
  3. seçim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak
    1. Şenol Güneş'in milli mesaisi erken..
    2. DÜ 10’uncu Kariyer ve Eğitim Fuarı’na..
    3. El Bab’ta patlama: Çok sayıda yaralı var
    4. Özlü’den “Bilim Merkezi ve Teknoloji..
    5. Merdiven altında üretilen 5 ton..
    6. Cumhurbaşkanı Malatya’ya gelecek
    7. Rusya ve Özbekistan anlaşmaya vardı!..
    8. El-Bab’da patlama: 3 yaralı
    9. Binali Yıldırım, Tuzla’da halka..
    10. Hamzaoğlu Erzurum’da ilk antrenmanına..
    11. "Aspirin ve pansuman tedavisiyle..
    12. Sultangazi Cebeci köyünde ormanlık..
    13. Şehit ve gazi derneklerinden Celal..
    14. DSP Genel Başkanı Aksakal: "Çığ gibi..
    15. Bakan Soylu: "Türkiye’nin her..
    16. Özel kayakçılar, Dünya Şampiyonası..
    17. Otomobille minibüs çarpıştı: 14 yaralı
    18. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçı..
    19. Kepez Kitap Fuarı kapılarını aralıyor
    20. Sınava girecek öğrencilere ‘Öz güven..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar