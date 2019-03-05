"Abdulaziz Buteflika'nın seçim vaatleri halkı oyalamaktan ibaret"

Cezayirli uzmanlar, 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5. dönem de aday olan Buteflika'nın seçim vaatlerinin "siyasi manevra ve halkı oyalama" olduğunu belirtti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede yoğun bakımda tedavi gördüğü için adaylık başvurusunu yapmak üzere Seçim Kampanyası Müdürü Abdulgani Zalan'ı görevlendiren Buteflika, pazar akşamı bir mesaj yayımlayarak, Cezayir halkına bazı vaatlerde bulundu.

Cezayir halkının bu seçimlerde kendisine olan güvenini yeniden teyit etmesi durumunda halkın talebi olan rejim değişikliğini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu belirten Buteflika, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından, Cezayir ulusal devletinin yeni reformist sisteminin temellerini oluşturmak üzere siyasi, kurumsal, ekonomik ve sosyal reformların tartışılıp kabul edileceği ulusal bir konferans düzenlenmesini isteyeceğim. Ulusal konferansın kabul ettiği ajandaya göre erken cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlenecek. Seçimlerin tarihini bu konferans belirleyecek. Söz konusu erken seçimlerde aday olmayacağım. Bu seçimler benden sonra yerime gelecek kişinin, nezih ve özgür bir ortamda seçilmesini sağlayacak."

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor. Protestolara rağmen ısrarını sürdüren Buteflika'nın, seçim vaatleri ise halkı tatmin etmiyor.

Cezayirli siyaset ve medya uzmanları, Buteflika'nın bu vaatlerinin "siyasi manevra ve halkı oyalama" olduğunu ifade etti.

- "Amaç zaman kazanmak"

Cezayir Üniversitesi Siyasi Bilimler Öğretim Üyesi Nuseyr Semare, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Buteflika'nın vaatlerinin halkı ve taleplerini oyalama olduğunu belirtti.

Buteflika'nın benzer reform vaatlerini daha önce de 2012'de Arap Baharı sürecinde ve 2014'te cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında duyduklarını kaydeden Semare, "Bunlar yeni vaatler değil. Yalnızca zaman kazanmak için tekrarlanıyor." dedi.

Bu mesajın aslında önemli bir durumu anlattığını aktaran Semare, bu mesajla ülke makamlarının uyguladığı tüm politikalarda başarısız olduklarını açıkça ilan ettiğini, ancak buna rağmen aynı çizgide devam etme meyli olduğunu kaydetti.

"Aynı zamanda bu mesaj, Buteflika'nın seçimin kazananı olduğuna işaret ediyor. Tüm oklar Buteflika'nın alışılmış olduğu gibi kazanacağına işaret ediyor." diyen Semare, "Bunların özü şu ki seçim yapmanın bir faydası olmadığı gibi değişim umudu da yok." ifadelerini kullandı.

Cezayirli gazeteci ve medya uzmanı Osman Layhani, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Butaflika'nın seçim vaatlerinin ülkenin içinde bulunduğu siyasi şartlarda çok geç kalmış sözler olduğunu belirterek, uygulanma süresinin ise çok kısa olduğunu ve bunun bir çelişki oluşturduğunu belirtti.

Bunların aslında "devrim" niteliğinde vaatler olduğunu ancak sorunun siyasi atmosfer ve zamanlamadan kaynaklandığını aktaran Layhani, Buteflika'nın 5. dönem adaylığına karşı düzenlenen protestolara işaret ederek, "Cumhurbaşkanı bunları ortaya koymak için uygun zamanı seçmedi." dedi.

"Buteflika'nın bu vaatlerini yerine getirmek için 20 yıldır vakti vardı. Ancak bu yapılmadı." diyen Layhani, bu nedenle vaatlerin siyasi bir manevra olduğunu düşündüğünü aktardı.

Layhani, Buteflika'nın vaatlerini Arap Baharı sürecinde eski Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrimin son günlerinde siyasetten çekilmeden önceki son sözlerine benzetti.