Abdül Süsler kimdir? Abdül Süsler oynadığı diziler Uyanış Büyük Selçuklu Kıpçak Beyi

"Uyanış Büyük Selçuklu" dizisi birbirinden başarılı isimleri konuk etmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Abdül Süsler, fenomen dizinin 33. ve 34. bölümünde "Kıpçak beyi" rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Abdül Süsler kimdir?

Abdül Süsler, 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatroya ilk olarak Beykoz Vakfı Tiyatrosu'nda başlayan ve ardından Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü'nde okurken üniversitenin Tiyatro Topluluğunda çalışmalarına devam eden Abdül Süsler, eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve aynı üniversitenin Tiyatro Yüksek Lisansı'nı tamamlayarak devam etti. Eğitiminin ardından Müşfik Kenter'in asistanı olarak akademik hayatına başladı.

Haliç Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Süsler, aynı zamanda çeşitli tiyatro projelerinde yer aldı. Birçok televizyon programı, reklam ve belgesel türü yapımlarda da yer alan Abdül Süsler, 2008 yılında Ayşe Görür ile evlenmiştir. Çiftin 2 çocuğu bulunmaktadır. Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Kalanoz karakterine hayat vermektedir.

Abdül Süsler’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Kalanoz) (TV Dizisi)

2018 – Hürkuş: Kanat (Sir Thomas) (Sinema Filmi)

2015 – Insomnia (Zayed) (TV Dizisi)