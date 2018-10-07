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"ABD'siz 2 bin yıl dayanırız"

ABD Başkanı Donald Trump’ın “Biz olmasak iki haftadan fazla iktidarınızı koruyamazsınız” şeklindeki sözlerine cevap veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD’siz 2 bin yıl dayanabileceklerini söyledi.

07 Ekim 2018 Pazar 14:28
"ABD'siz 2 bin yıl dayanırız"

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (33), ülkesinin, güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyeceğini söyleyerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Biz olmasak iki haftadan fazla orada kalamazsın” sözlerine cevap verdi. Prens Muhammed, başkent Riyad’da Amerikan Bloomberg haber sitesine röportaj verdi.

"Obama başarısız oldu"

Trump’ın sözlerinin sorulması üzerine Prens Muhammed bin Selman, ABD yardımı olmadan 2 bin yıl dayanabileceğini söyleyerek, “Ben ABD Başkan Barack Obama’nın, 8 yıllık görev süresince, gündemimizin çoğuna – sadece Suudi Arabistan değil aynı zamanda Ortadoğu’da - karşı çalıştığını düşünüyorum. ABD ajandamıza karşı çalıştığı halde çıkarlarımızı koruyabildik. Sonuçta başarılı olduk ve Başkan Obama liderliğindeki ABD başarısız oldu, örneğin Mısır’da” dedi.

Bloomberg’in Trump’ın sözlerini yeniden gündeme getirmesi üzerine Prens, “Bilirsiniz ki, herhangi bir dost, iyi şeyler ve kötü şeyler söyleyecektir. Dolayısıyla sizinle ilgili yüzde 100 iyi şeyler söyleyen arkadaşlarınız olamaz, aileniz dahi olamaz. Bazı yanlış anlamalar olacak. Bu yüzden bunu, bu kategoriye koyuyoruz” cevabını verdi.

Suudi Arabistan orada 1744’ten, sanıyorum ABD’den 30 yılı aşkın süre önceden beri mevcut” diye sözlerine devam eden Muhammed bin Selman, Başkan Trump’ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını kaydetti. Prens, “Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD’den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil” ifadesini kullandı. Öte yandan Prens Selman, Trump yönetimiyle yapılan anlaşmanın her iki tarafın da çıkarına hizmet ettiğini, memnun olduklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 14:28
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  2. Suudi Arabistan
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