ABD'nin YPG'yi kurtarmak için son çırpınışları! 15 kilometrelik yeni teklifle geldiler

Münbiç’in terörden arındırılması konusunda Türkiye’yi bir buçuk yıldır oyalayan ABD, Ankara’nın kararlı tutumu karşısında dün son teklifiyle geldi. 5 km olarak önerdiği güvenli bölge teklifini 15 km’ye yükselten ABD, 32 km’lik derinlik isteyen Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı tek başına bir harekat karşısında çaresiz kalacak. Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’ın, Zeytin Dalı Harekatı ile de terör örgütü YPG/PKK’nin işgal ettiği Suriye topraklarını temizleyen Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın Doğusu’na yapacağı harekatları diplomatik manevralarla geciktiren ABD, Ankara’yı durdurmak için yeni manevralara kalkıştı.

Güvenli bölge

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’ya gelerek Türkiye sınırı boyunca 5 km derinliğinde ABD ve müttefikleri tarafından denetlenecek bir güvenli bölge teklifinde bulundu. Ancak Türkiye’nin kesin ret cevabı karşısında eli boş dönen Jeffrey, Temmuzda geldiği Ankara’ya bu kez derinliği 9 km’ye uzatan, Türk-ABD askerlerinin ortak devriye yapmasını ve ağır silahların bölgeden çekilmesini öngören bir güvenli bölge önerisini sundu. Bu öneri üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Amerikan teklifinin kendilerini tatmin etmediğini” açıkladı. Çavuşoğlu, Münbiç mutabakatında olduğu gibi bir oyalamaya izin vermeyeceklerini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar da “Oluşturulacak Barış Koridoru’nun Türkiye’nin denetiminde, 30-40 km derinliğinde olması gerektiğini belirterek, Ankara’nın talepleri doğrultusunda bir uzlaşma sağlanamaması halinde TSK’nın tek başına güvenli bölge oluşturmak için harekat düzenleyeceğini” söyledi. Türkiye’nin bu kararlı duruşu üzerine ABD tarafından güvenli bölge konusunda detayları görüşmek üzere bir askeri teknik heyetin Ankara’ya geleceği açıklandı. Siyasi müzakerelerin sonuçlandığı ve teknik konulara geçileceği yorumlarına neden olan askeri heyetin geldiği gün, Türkiye’nin Barış Koridoru konusundaki kararlılığı en üst seviyeden dünyaya ilan edildi. Başkan Erdoğan “Fırat’ın doğusuna gireceğiz bunun Rusya ve ABD ile paylaştık” dedi. Erdoğan’ın bu ültimatomu gölgesinde Milli Savunma Bakanlığı’na gelen ABD heyeti dün temaslarına başladı. İlk günkü görüşmelerde sert pazarlıklar yaşandı. Ankara’da bu gelişmeler olurken, ABD’nin Türkiye’ye sunduğu son teklif Washington Post’a sızdırıldı.

Türkiye’nin kaygıları

Gazete, Başkan Trump yönetiminin, Türkiye’nin önümüzdeki iki hafta içinde Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG/PKK’nın kontrolünde olan bölgeye operasyon düzenlemesini beklediğini ve Ankara’yı operasyondan vazgeçirebilmek için son dakika atağına kalktığını yazdı. Buna göre, dün temaslarda bulunan Amerikalı askeri yetkililer, Washington’un Türkiye’nin kaygılarını gidermeye dönük son teklifini iletti: “Fırat’ın doğusunda Suriye’nin kuzeyinde 15 km (9 mil) derinliğinde ve 140 km (87 mil) uzunluğunda bir bölgede güvenliği sağlamak üzere Amerikalı ve Türk askerler ortak operasyon yapacak. Söz konusu bölgede ABD ve Türk ordusu YPG’nin yaptığı tahkimatı beraber imha edecek. ABD ve Türk askerleri bölgeyi beraber denetleyecek.” WP,: “Türkiye ABD’nin ricalarını reddederse, Trump yönetimi, Kongre’nin tanımış olduğu mevcut yetkilerle YPG/PKK’lıları korumak için müdahalede bulunamayacağını belirtmiş bulunuyor.”

Benzer teklifler reddedildi

WP, haberinde Ankara’nın daha önce buna benzer teklifleri reddettiğini belirterek güvenli bölgeye 32 km derinlik öngördüğünü ve denetimini de tek başına yürütmek istediğini kaydetti. Gazete, Türkiye’nin YPG/PKK’ya verilen tüm silahların toplanması ve bölgedeki mevzi, tünel, sığınak gibi tahkimatın imha edilmesini de istediğini yazdı. Habere göre Türkiye’yi vazgeçirmeyi başaramazsa ABD’nin yapabileceği fazla birşey yok. (Star)