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Ruhani'den çağrı: ABD'nin yerini doldurun

Malta'nın Tahran Büyükelçisi Paul Mifsud'un güven mektubunu sunduğu kabulde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra oluşan boşluğun Avrupa Birliği (AB) tarafından doldurulması gerektiğini söyledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:53
Ruhani'den çağrı: ABD'nin yerini doldurun

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra oluşan boşluğun Avrupa Birliği (AB) tarafından doldurulması gerektiğini söyledi.

"AB'den beklentimiz, boşluğun telafi edilmesi"

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malta'nın Tahran Büyükelçisi Paul Mifsud'un güven mektubunu sunduğu kabulde konuşan Ruhani, AB'ye nükleer anlaşmanın korunması konusunda ABD'nin yerini doldurma çağrısında bulundu.

Nükleer anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte Malta'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerde yeni bir döneme girdiklerini ancak ABD'nin anlaşmadan tek taraflı ve "yasa dışı" şekilde ayrılmasından sonra anlaşmanın boşluğa düştüğünü söyleyen Ruhani, "Avrupa Birliği'nden beklentimiz ABD'nin çekilmesinden sonra oluşan boşluğu telafi etmesidir." dedi.

"Malta nükleer anlaşmayı destekliyor"

Malta Büyükelçisi Mifsud ise nükleer anlaşmayı AB ile İran arasındaki ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesinde "yol haritası" olarak gördüklerini belirterek, "Malta nükleer anlaşmayı destekliyor." ifadesini kullandı.

Washington yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmişti. ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için INSTEX adında ödeme mekanizmasını devreye sokmuştu. Mekanizmanın sadece ilaç ve gıda ticaretini kapsaması Tahran yönetiminin tepkisini çekmişti.

"Avrupa bedel ödemelidir"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, salı günü Alman diplomat Phillip Ackermann'la Tahran'daki görüşmesinde, "Nükleer anlaşmayı korumak için siyasi kararlılık yeterli değildir. Avrupa nükleer anlaşmayı korumak için adım atmalı ve bedel ödemelidir." demişti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:53
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. ABD
  3. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi
  4. Avrupa Birliği (AB)
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  6. AB
  7. Nükleer anlaşma
  8. Malta Büyükelçisi Mifsud
  9. Washington
  10. INSTEX
  11. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi
  12. Phillip Ackermann
  13. BM Güvenlik Konseyi
  14. İran Cumhurbaşkanlığı

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