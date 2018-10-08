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ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Uzaydan vuracak

ABD'nin supersonik ve bütün hipersonik tehditelere karşı geliştirdiği 'Uzay Savaşları' takma isimli füze savunma sistemiyle hedefleri uzaydan vurabileceği savunma hattı ortaya çıktı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:48
ABD'nin yeni silahı ortaya çıktı! Uzaydan vuracak

ABD'nin, füzeleri uzaydan vurmak için hipersonik savunma hattı geliştirdiği ortaya çıktı.

Takma adı 'Uzay Savaşları' olan sistemde füze savunma sistemi ABD'nin her türlü nükleer tehdide karşı savunulması planlandı.

"ABD'nin savunma kapasitesini artıracak"

Amerikan ordu komutanları, hipersonik ve süpersonik füzeleri rotalarında durdurmak için 'Glide Kırıcı' isimli bir çalışma başlattı.

Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) yeni önleyici uçağını eylül ayında tanıtmıştı.

Tanıtımda DARPA 'Glide Kırıcı' projesiyle ilgili de açıklama yaptı. DARPA, "Glide Kırıcı programı Amerika'nın supersonik ve bütün hipersonik tehditelere karşı savunma kapasitesini artıracak" denildi.

1980'lerden kalan miras

Askeri uzmanlar yeni geliştirilen sistemin eski başkan Ronald Reagen'ın 'Uzay Savaşları' füze savunma programının geliştirilmiş versiyonu olacağını ifade etti.

1980'li yıllarda Ronald Reagan, Sovyetlere karşı başlatılan Soğuk Savaş'ın rotasını uzaya çevirmeyi planlamıştı.

Rusya hipersonik füze anlamında bir adım daha öne geçmiş durumda.

Bu durum da ABD'yi telaşlandırmaya devam ediyor.

Rusya geçtiğimiz günlerde hedefleri 250 mil uzaktan imha edebilen savaş jetlerini tanıtmıştı.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:48
  1. hipersonik savunma hattı
  2. ABD
  3. Uzay Savaşları
  4. Glide Kırıcı
  5. Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA)
  6. Ronald Reagen
  7. hipersonik füze
  8. Rusya
  9. Soğuk Savaş

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