Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD’nin yeni savunma bakanı olarak seçildi.

ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD’nin yeni savunma bakanı olarak seçildi. Ayrıntılar geliyor...

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