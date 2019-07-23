Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu
Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD’nin yeni savunma bakanı olarak seçildi.
23 Temmuz 2019 Salı 19:58
ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD’nin yeni savunma bakanı olarak seçildi.
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