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Haydut ABD'nin tezgahı ortaya çıktı! "PKK'nın sınırı boşalttığı" iddiası koca bir yalan

Suriye’de ABD ve YPG/PKK’nın ‘sınır bölgesini boşalttığı’ iddiası yalan çıktı. Pentagon'un tırlar dolusu silahla desteklediği terör örgütü hudut hattında tünellerin yapımına hız kesmeden devam ediyor. Yeraltı inlerini fotoğraflayan Rakkalı gazeteci Ebu Hatim Şarkiy, birkaç gün önceki tünel yıkım görüntülerinin aldatmaca olduğunu belirtti.

30 Ağustos 2019 Cuma 07:12
Haydut ABD'nin tezgahı ortaya çıktı! "PKK'nın sınırı boşalttığı" iddiası koca bir yalan

Fırat’ın doğusunda ABD himayesinde korsan koridor oluşturan PKK terör örgütü, Türkiye sınırında yeni tüneller kazıyor. Rakkalı gazeteci Ebu Hatim Şarkiy’nin bir buçuk aylık özverili çalışması sonucu çektiği tünel görüntülerine ulaşıldı. Halen sürmekte olan tünel kazılarını gizlice görüntüleyen gazeteci Şarkiy, PKK’nın 150 kilometrelik tünel hattını fotoğrafladığını, örgütün Türkiye sınırı boyunca uzunluğu 2 ila 5’er kilometre arasında değişen birbirinden bağımsız pek çok tünel-mevzi inşa ettiğini anlattı. Şarkiy’nin verdiği bilgiye göre tüneller genellikle 110 santim genişliğe ve 190 santim yüksekliğe sahip. İnternet haber sitesi Cisr Press adına bölgeyi dolaşan Rakkalı gazeteci şunları söyledi:

PKK ‘kandırdık’ diyor

“Bazen tünellere kum, çimento taşıyan kamyonlara bindim, bazen de orada gündelik işçi olarak çalıştım. Tünelleri ancak bu şekilde fotoğraflayabildim. ABD askerlerinin gözetiminde Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde PKK tünellerinin kapatılma görüntüleri basit bir aldatmacadan ibaret. Bunu örgüt militanları kendi aralarında konuşuyorlardı. PKK’nın hedefi batıda Ayn el-Arab (Kobani) ile sınırın en doğusundaki Malikiye arasında tüm hudut koridorunu yeraltı ağıyla birbirine bağlamak. Bu hattın bazı bölümlerini bizzat gördüm ve bazı alanları gizli şekilde görüntüleyebildim. Şu an sınırdaki tüm yerleşim birimlerinde kazılar tamamlandı. Kırsalda ise bölgeler arası bağlantıların tamamlanmasına çalışıyorlar.”

Amerika’nın gözetiminde

Cisr Press Genel Yayın Yönetmeni Abdunnasır el-Ayed ise Ebu Hatim Şarkiy’nin büyük riskler alarak çektiği görüntülerin bölgede oynanan oyunu göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi. Rakkalı bir grup muhalif gazeteci ile PKK işgali ve Esed, Rusya, İran zulmünü dünyaya duyurmaya çalıştıklarını kaydeden el-Ayed, “Kamışlı, Amude, Dırbesiye, Malikiye, Resulayn, Ayn el-Arab’da devam eden tünel kazı çalışmaları ABD’li heyetler tarafından izleniyor. ABD’liler dönem dönem sınıra gelerek incelemelerde bulunuyor. Fotoğraf ve video da çekiyorlar. Tünellerle yakından ilgililer” dedi.

O yıkımlar göstermelik

Resulayn ve Ayn el-Arab’da birkaç tünele ait yıkım görüntüsünün göstermelik olduğunu kaydeden Abdunnasır Ayed, şöyle konuştu: “Muhabirimiz devam eden çalışmaları görüntüledi. Şu an o güvenli bir bölgede ve biz görüntüleri sizlerle paylaştık. Deyrizor bölgesinden tünel çalışmalarına günlük 2 bin 500 metreküp kum taşınıyor. Çakıl, çimento ve demir sevkiyatı da devam ediyor. Terör örgütü mensupları muhabirimize, tünelleri yapmaktan vazgeçmeyeceklerini, tünelleri yapmak kadar yıkmanın da bir maliyeti, bedeli olduğunu söylüyorlar. Örgüt, tünel silahını planladığı komplo ve sabotaj girişimleri ile hazırlık yaptığı savaş için kullanmak istiyor.”

PKK 3 koldan sızmaya çalıştı

Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin’deki 3 ayrı bölgede eşzamanlı saldırılar düzenledi. Gece geç saatlerde Bab ilçesinin batısında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Diklabaş köyüne sızma amaçlı saldırılar düzenleyen teröristler, ÖSO güçlerinin müdahalesiyle püskürtüldü. PKK aynı anda Azez’in güneyindeki Kefer Karşın bölgesinde de ÖSO’ya saldırdı, ÖSO bu girişimi de geri püskürttü. Ağır silahlarla çatışmaların sürdüğü dakikalarda bir saldırı da Afrin güneyindeki Kimar bölgesinde meydana geldi. ÖSO bu saldırılara da aynı şekilde karşılık verirken Türk Silahlı Kuvvetleri obüsleri de YPG/PKK’lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 07:12
  1. Ordu
  2. Fırat’ın doğusu
  3. ABD
  4. PKK terör örgütü

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