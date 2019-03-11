ABD'nin yeni DEAŞ komplosu! Pasaport verip bölge dışına çıkarıyorlar

CIA, Deyrizor’un Kesra, Biseyra, El Omar ve Suvar bölgelerini askeri bölge ilan etti. Burada sorgu istasyonu kuran CIA, 2000 DEAŞ’lıyı sorguladı. Bunlardan 140’ına ise pasaport verdi. DEAŞ’lı teröristler, Amerika’nın yeni gizli planları için Irak üzerinden bölge dışına çıkartılıyor.

ABD yeni DEAŞ komplosuna hazırlanıyor. CIA, Deyrizor’un Kesra, Biseyra, El Ömer ve Suvar bölgelerini askeri alan ilan ederek tüm sivil giriş ve çıkışlarına kapattı. Pentagon unsurları tarafından korunan bölgelerde belirlenen özel isimlerin sorgusu gerçekleştiriliyor.

PKK’nın Haseke, El Hol ve Rukba’da DEAŞ toplanma noktaları yerine burada sorgulanan militanlardan bazıları, yine CIA tarafından belirlenen gizli toplama merkezi olan Ebu Haşem’ e götürülüyor.

2000 DEAŞ’lı sorgulandı

CIA tarafından oluşturulan sorgu istasyonları, İsrail, Fransız ve İngiliz gizli servis mensupları tarafından da ziyaret ediliyor. Öte yandan yine bu kamplarda, belirlenen isimlere kimlik ve pasaport düzenlenerek Irak üzerinden çıkışları sağlanıyor.

Bugüne kadar 2000 DEAŞ’lının sorgulandığı, bunlardan 140’ına ise CIA tarafından pasaport verildiği öğrenildi. DEAŞ’lı teröristler Amerika’nın yeni gizli planları için Irak üzerinden bölge dışına çıkartılıyor. Binlerce sivile DEAŞ’lı muamelesi yapılmasına ise ABD göz yumuyor. Teslim olanlardan bazıları yakılarak bazıları da keyfi nedenlerden dolayı öldürüldü.

Terör örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin Amerika’nın gözetiminde hareket ettiği ortaya çıktı. Bağdadi’nin ABD zırhlısında çekilen fotoğrafları yayınlandı. Baguz’daki saldırılardan kaçan DEAŞ militanları da fotoğrafı doğruladı.

45 sivil öldürüldü

Bölge halkından bugüne kadar 45 kişi öldürüldü. 5 tondan fazla altın ve 25 milyon doların ise ABD ve PKK’lılar tarafından teslim alındığı öğrenildi. Bu arada DEAŞ’ın lideri Ebu Bekir El Bağdadi, ABD zırhlısında görüntülendi.

Yeni Şafak’ın elde ettiği bilgilere göre, Bağdadi, ABD gözetiminde bulunuyor. ABD zırhlısında çekilen fotoğrafın terör örgütü lideri Bağdadi’ye ait olduğunu bölgeden kaçan DEAŞ militanları da doğruladı.

(Yeni Şafak)