ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı Milley oluyor

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Mark Milley'nin yeni Genelkurmay Başkanı olmasına onay verdi.

ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 1 hayır oyuna karşın 89 evet oyu alan 61 yaşındaki Milley, ABD'nin yeni Genelkurmay Başkanı olmaya hak kazandı.

Eylül ayı sonunda görev süresi dolacak mevcut Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın boşaltacağı koltuğa 1 Ekim'den itibaren oturacak olan Mark Milley, daha önce Irak ve Afganistan da dahil birçok ülkede çeşitli görevlerde bulundu.

Milley, 2015'ten bu yana Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyor.