'ABD’nin yeni başkanına selam çakan muhalefet'

ABD’de uzun soluklu bir seçim maratonunun ardından kazanan Demokrat Parti’nin adayı Joe Biden oldu. Biden, 59. Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump’ı geride bırakmayı başardı. Tabii Biden’in seçilmesi sonrası gözler Türkiye-ABD ilişkilerine çevrilmiş durumda.. Trump’la bir küs bir barışık olan ilişkilerimiz Biden’le nasıl olacak acaba?!!



Joe Biden, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde Türkiye’ye dört kez ziyarette bulundu. İlk kez 2011’de Türkiye’ye gelen Biden, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yaptığı görüşmelerde Arap Baharı’nı masaya yatırmıştı. Biden Ermeni soykırımını kabul etme sözü vermiş, muhalefeti destekleyen tavırlar takınmış. Erdoğan’a Ayasofya’yı açmaması telkininde bulunan ve 15 Temmuz hain darbe için de şaşırtıcı açıklamalar yapmış ve büyük tepki aldıktan sonra ise özür dilemişti. 77 yaşındaki Biden için ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanı olarak seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye - ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerimizin güçlenmesini dilerim twitini atarak aslında Biden’in Erdoğan karşıtlığını sürdürmesini bir nevi kabullenmiş bir muhalif liderle karşı karşıyayız... Düşünebiliyor musunuz, ülkemizde kendi cumhurbaşkanını her yere şikayet eden ve karşı tarafın azgın tavırlarına çanak tutmaktan geri kalmayıp tebrik eden bir muhalefetimiz var.. Başımıza taş yağsa yeridir derler ya hakikaten öyle... Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir kez olsun her seçimde kazanan Erdoğan’ın tebrik etmeyip, Joe Biden’e selam çakması çok ama çok manalı aslında.. Ben bir vatandaş olarak Kemal Bey’in bu twitini çok anlamlı buluyorum kendisi için.. Kendi ülkesini her platformda şikayet için, İngiltere’ye, Almanya’ya giden bir Kılıçdaroğlu için ne söylenebilir ki.. Ama şu gerçeği unutmamak lazım ki, Türkiye’yi Biden döneminde daha meşakketli bir yolun beklediği aşikar.. Ama Türkiye’nin eski Ecevit Türkiyesi olmadığı da tüm dünya ve özellikle ABD tarafından mutlaka bilindiği de masada.. Mevla neyler neylerse güzel eyler...